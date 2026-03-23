Aniimo vi permetterà di catturare creature colorate anche su PlayStation 5

Il nuovo gioco di ruolo d'azione open world free-to-play con elementi da monster collector Aniimo uscirà anche su PlayStation 5 . La nuova piattaforma si aggiunge a Xbox Series X e S, PC (Steam e Microsoft Store), iOS e Android. È già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri sul PlayStation Store , nel caso in cui vi interessi seguirlo. Inoltre, è stato annunciato che al PAX East 2026 ci sarà una demo giocabile. L'evento si terrà dal 26 al 29 marzo a Boston.

Il gioco

Il gioco si presenta come un gioco di ruolo di nuova generazione incentrato sulla cattura di creature in stile Pokémon, ambientato nel continente di Idyll, dove vivono gli aniimo, con cui è possibile intrecciare un forte legame, tanto da arrivare a condividere i loro poteri.

L'avventura in sé alterna fasi esplorazione, combattimento e scoperta, includendo anche una città sospesa nel cielo dove è possibile incontrare altri giocatori (la classica area hub) per intraprendere le attività sociali comprese nel gioco: ogni giocatore dispone di un camper personale e di uno spazio personalizzabile, dove può coltivare, decorare e interagire con altri utenti..

Stando alla descrizione ufficiale, il sistema di gioco ruota attorno alla raccolta e all'evoluzione degli Aniimo, che possono essere catturati con strumenti specifici, in base a fattori come ambiente, clima e momento della giornata. Questo rende ogni incontro diverso e imprevedibile. La meccanica del "Twine" permette invece di trasformarsi negli Aniimo stessi, sfruttandone i poteri per risolvere enigmi, affrontare combattimenti o superare ostacoli.

Insomma, la serie Pokémon rischia di avere un serio concorrente.