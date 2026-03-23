Resurrection: A Biohazard Story è un intero film di Resident Evil pubblicato su YouTube con gli attori del primo capitolo

Il cast originale

Come dicevamo, nel film troverete parte del cast originale del primo gioco, ossia gli attori che diedero vita alle sue celebri sequenze filmate. Tra gli interpreti troviamo Charlie Kraslavsky nel ruolo di Chris, Greg Smith come Barry, Eric Pirius nei panni di Albert e Linda come Rebecca. L'unica assente è Inez Paulson, che si era allontanata dalla serie già molti anni fa, e la cui identità è stata resa pubblica solo di recente.

La storia del film si colloca nel 2021 e introduce una nuova epidemia nella città immaginaria di Rosa Enferma, in Messico, dove il bioterrorismo continua a voler fare danni. I protagonisti storici sono così costretti a tornare in azione, affrontando i pericoli presenti e i traumi del passato.

Come recita la sinossi: "Resurrection: A Biohazard Story è un fan film live-action di Resident Evil diretto da Andrew Saullo (The Keeper's Diary: A Biohazard Story) e scritto da Adi Attavane. Ambientato nel 2021, segue una nuova epidemia a Rosa Enferma, in Messico, dove qualcosa di profondamente sinistro è in atto. Mentre tensioni crescenti dividono vecchio e nuovo nella continua battaglia contro il bioterrorismo, degli eroi sono costretti a intervenire, affrontando il loro doloroso passato... e un incubo che non è mai davvero finito."

Per il resto, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie è Resident Evil Requiem, disponibile per PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5.