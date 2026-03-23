Pare che Bloodstained: The Scarlet Engagement uscirà anche su Nintendo Switch e forse Switch 2

Nintendo nel cuore

Al momento non sono state ancora comunicate tutte le piattaforme su cui il titolo sarà pubblicato, ma questa notizia conferma rappresenta almeno un primo punto fermo: il gioco tornerà sulle console di Nintendo, cosa che farà particolarmente piacere ai fan della serie che hanno giocato il primo proprio su Nintendo Switch.

Dallo stesso profilo emerge anche un altro dettaglio interessante: 505 Games starebbe lavorando a un progetto non ancora annunciato per Nintendo Switch 2. Non ci sono ulteriori informazioni in merito, ma il fatto suggerisce che il publisher intende supportare in modo massiccio l'ultima console della casa di Mario.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente il team di sviluppo ha vissuto un terribile lutto: la morte di Shutaro Ida, uno dei membri chiave del progetto Bloodstained, che ha continuato a lavorare al gioco fino alla fine.

Per il resto, l'uscita di Bloodstained: The Scarlet Engagement rimane confermata per il 2026, in data ancora da destinarsi.