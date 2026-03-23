Crimson Desert ora gira anche sulle GPU Arc di Intel

Il lancio di Crimson Desert non è stato privo di problemi, anzi: dire che il gioco presenta diverse criticità è quasi eufemistico. Pearl Abyss ha già iniziato a lavorare a una lunga serie di correzioni, molte delle quali introdotte dalla recente patch 1.00.03, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Uno dei problemi più grossi è stato il mancato supporto delle GPU Arc di Intel, che si traduceva nell'impossibilità di avviare il gioco. Ne parliamo al passato perché ora la situazione è parzialmente risolta.