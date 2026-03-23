Sony ha rimosso più di 1000 giochi dal PlayStation Store in un colpo solo

La presenza di una quantità enorme di giochi spazzatura, o shovelware, è uno dei problemi di molti negozi digitali. Si tratta per lo più di giochi a basso costo e realizzati rapidamente, spesso copiando idee da altri titoli e usando dei template per accorciare i tempi di produzione. Nonostante sia facilmente riconoscibili, questi titoli sono diventati sempre più diffusi in negozi come Steam e PlayStation Store, dove è evidente l'assenza di un controllo qualità minimo di ciò che viene messo in vendita.

Sony però ha deciso di intervenire per dare una ripulita al PlayStation Store. Già un paio di mesi fa aveva rimosso quasi 1.200 giochi sviluppati da un grande editore specializzato in questo tipo di contenuti. Nelle ultime ore ha ripetuto, eliminando oltre 1.000 titoli di due compagnie che adottano la stessa tattica.