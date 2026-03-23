La patch 1.00.03 di Crimson Desert migliora il sistema di controllo

Pearl Abyss sta continuando ad aggiornare Crimson Desert con grande rapidità, apportando le modifiche richieste dai giocatori. L'ultima patch pubblicata, la 1.00.03 "introduce miglioramenti ai comandi per controller e mouse/tastiera ," andando a lavorare su una delle critiche più frequenti tra quelle mosse al gioco. Inoltre "aumenta il valore di Recupera Salute di ingredienti e piatti, e aggiunge nuovi depositi per gli oggetti presso l'Accampamento della Collina ululante."

I dettagli della patch

In termini più generali, la patch 1.00.03 di Crimson Desert interviene sull'esperienza di gioco nel suo complesso, andando a rifinire missioni, bilanciamento, qualità della vita e stabilità generale.

Per quanto riguarda le missioni, sono stati corretti diversi problemi che potevano bloccare o rendere poco chiara la progressione. Ad esempio, in alcuni casi il gatto che accompagna il giocatore non forniva indicazioni durante l'esplorazione, mentre alcune missioni non venivano completate correttamente a causa di condizioni specifiche. Inoltre, ora il gioco segnala meglio quando non è possibile avanzare, chiarendo i requisiti mancanti. Anche alcuni momenti di gameplay legati a missioni specifiche sono stati resi più fluidi e comprensibili.

Sul fronte dei contenuti e della qualità della vita, gli sviluppatori hanno introdotto miglioramenti importanti: è stato aggiunto un sistema di deposito per conservare gli oggetti, sono state ampliate le possibilità di teletrasporto e si è ridotto il tempo necessario per apprendere conoscenze e abilità. Molte attività risultano ora più rapide e meno macchinose, come il taglio della legna o la raccolta di risorse, mentre diversi minigiochi e meccaniche (come il braccio di ferro o il tiro con l'arco) sono stati resi più accessibili. Anche l'esplorazione è più intuitiva grazie a una migliore visibilità degli oggetti, all'individuazione automatica delle risorse vicine e a un uso più efficace della lanterna.

Sono stati inoltre migliorati vari sistemi di gioco: il combattimento beneficia di un bilanciamento generale con nemici e boss meno punitivi, un consumo di stamina ridotto e una maggiore leggibilità dei punti deboli. Alcuni pattern di attacco sono stati rivisti e sono stati corretti bug che influivano negativamente sugli scontri, come effetti che non si attivavano o comportamenti anomali dei nemici.

Dal punto di vista dei comandi, il gioco risulta più reattivo e preciso, sia con controller sia con tastiera e mouse. Sono state aggiunte scorciatoie rapide per i menu, migliorata la risposta dei movimenti e risolti problemi legati al mirino e alla gestione degli input.

Anche l'interfaccia è stata resa più chiara e fluida: alcuni menu sono stati riorganizzati, vari bug grafici sono stati eliminati e l'accesso alle informazioni (come conoscenze e oggetti) è più immediato. Piccoli accorgimenti, come l'assegnazione automatica degli oggetti consumabili agli slot rapidi, contribuiscono a rendere l'esperienza più fluida.

Sul piano tecnico, la patch introduce numerosi miglioramenti a grafica, prestazioni e stabilità. Sono stati risolti problemi di crash, di rilevamento hardware e di impostazioni che non venivano salvate correttamente. Migliorano anche alcuni aspetti visivi, dalle animazioni agli effetti ambientali, mentre su console sono state aggiunte opzioni come la modalità 120Hz su PlayStation 5. In generale, il gioco risulta più stabile su tutte le piattaforme.

Infine, sono stati sistemati vari dettagli secondari ma importanti: comportamento dei PNG più naturale, correzioni nella localizzazione, miglioramenti al richiamo del cavallo e alla gestione di alcune abilità.

Tuttavia, come specificato nella nota di rilascio, questa patch "non rappresenta la fine dei miglioramenti ai comandi: continueremo a perfezionare i controlli, sia per controller sia per mouse e tastiera, anche in futuro."

Inoltre, gli sviluppatori hanno specificato che "Stiamo attualmente esaminando vari aspetti del gameplay sulla base del vostro feedback e introdurremo ulteriori miglioramenti e correzioni nei prossimi aggiornamenti."

Per il resto, vi ricordiamo che Crimson Desert è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Recentemente è diventato oggetto di polemica per dei quadri realizzati con l'intelligenza artificiale, che saranno presto sostituiti.