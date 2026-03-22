Gli sviluppatori di Crimson Desert chiedono scusa per l'inclusione di quadri generati con l'IA: saranno rimossi

Crimson Desert , nonostante un lancio iniziale con due milioni di copie vendute nel primo giorno e picchi di oltre 239.000 giocatori contemporanei su Steam, si è trovato al centro di diverse controversie. Una delle più spinose è sicuramente quella della presenza in gioco di quadri realizzati usando le intelligenze artificiali generative , con delle stranezze ben visibili e una qualità media davvero bassa. C'è da dire che si tratta di oggetti di contorno, ma molti giocatori ci hanno fatto caso, tanto da chiederne conto alla compagnia.

Solo un errore?

Pearl Abyss, il team di sviluppo, ha risposto spiegando che "nella fase iniziale dello sviluppo, alcuni elementi 2D sono stati creati utilizzando strumenti IA." L'obiettivo era quello di studiare l'atmosfera e i toni del gioco, ma gli oggetti non sono stati rimossi e sono stati trovati dai giocatori. "Tuttavia, la nostra intenzione è sempre stata quella di sostituirli con opere controllate dal team artistico e di sviluppo, in linea con i nostri standard qualitativi e direzione creativa."

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Quindi, alcune di queste risorse non sono state sostituite e sarebbero state "incluse involontariamente nella release finale. Questo non rispecchia i nostri standard interni, e ci assumiamo pienamente la responsabilità." Pearl Abyss ha anche ammesso di non aver divulgato volontariamente l'uso di IA generativa, violando le linee guida di Steam: "Riconosciamo che avremmo dovuto comunicarlo chiaramente. Ci scusiamo sinceramente per questa mancanza di trasparenza."

Attualmente, lo studio sta conducendo una revisione completa di tutte le risorse impiegate nel gioco e intende sostituire i contenuti interessati nei prossimi aggiornamenti. Non c'è ancora una data precisa che indica quando sarà fatto, ma immaginiamo che non ci vorrà moltissimo. Inoltre, Pearl Abyss sta rafforzando i processi di controllo interni per garantire maggiore trasparenza e coerenza nella comunicazione con i giocatori.