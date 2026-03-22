Ora anche Mario ha il suo gioco 18+

Recentemente molti enti di classificazione dei videogiochi di vari territori, PEGI in testa, hanno modificato le loro linee guida per adeguarle alle molte novità introdotte nel settore da titoli mobile, live service e affini. Il tutto ha portato al primo gioco di Mario 18+.

Sì, ora c'è un gioco di Mario vietato ai minori, quantomeno in Brasile: Mario Kart Tour. Il motivo è chiaramente la presenza di casse premio, che sono state equiparate al gioco d'azzardo.

Il gioco è stato anche bandito dal Belgio per lo stesso motivo e non è detto che non arrivino provvedimenti in merito anche in altri territori.