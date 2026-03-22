Un giocatore ha ricostruito con i LEGO alcuni dei momenti più celebri di Silent Hill 2

Silent Hill 2 è un gioco iconico, sia nella versione originale del 2001, sia nel più recente remake. È normale, quindi, che molti fan producano opere derivate per mostrare il loro apprezzamento. Un giocatore in particolare si è preso il tempo di ricreare alcune scene di Silent Hill 2 interamente con i LEGO. Ha fatto un lavoro così buono che è diventato immediatamente virale online.

Fate attenzione, perché stiamo per dare delle anticipazioni relative a Silent Hill 2. Se non volete sapere niente perché prevedete di giocarlo e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura.