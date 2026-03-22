Un giocatore ha ricostruito con i LEGO alcuni dei momenti più celebri di Silent Hill 2

Silent Hill 2 è un gioco iconico, sia nella versione originale del 2001, sia nel più recente remake. È normale, quindi, che molti fan producano opere derivate per mostrare il loro apprezzamento. Un giocatore in particolare si è preso il tempo di ricreare alcune scene di Silent Hill 2 interamente con i LEGO. Ha fatto un lavoro così buono che è diventato immediatamente virale online.
Fate attenzione, perché stiamo per dare delle anticipazioni relative a Silent Hill 2. Se non volete sapere niente perché prevedete di giocarlo e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura.
LEGO Hill
L'autore dell'impresa è l'utente di Reddit Gameka_User, che ha condiviso delle fotografie di alta qualità che mostrano il suo Silent Hill 2 in versione LEGO.
SILENT HILL 2 but in LEGO
by u/Gameka_User in silenthill
Da notare che le costruzioni sono completamente personalizzate e utilizzano mini-figure e blocchi inclusi nei set dei primi anni 2000 per rendere il senso vintage dell'intera operazione. Possiamo quindi vedere James Sunderland, il protagonista, che si specchia nel bagno, Angela che giace a terra con un coltello in mano e Eddie con la pistola.
Ma non solo, perché tra le scene rifatte c'è l'indimenticabile dialogo della prigione tra James e Maria. Anche l'inquadratura del volto di Maria è perfettamente allineata con la versione del videogioco. Gameka_User ha dichiarato che intende anche ricreare scene dal primo Silent Hill usando i LEGO, riaccendendo l'entusiasmo dei fan per l'imminente remake di Silent Hill di Bloober Team, lo stesso team del remake del secondo.