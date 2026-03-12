4

Silent Hill 2 ha superato i 5 milioni di giocatori, annuncia Konami

Konami ha annunciato ufficialmente che il remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team ha superato quota cinque milioni di giocatori in tutto il mondo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/03/2026
Il protagonista di Silent Hill 2
Silent Hill 2
Silent Hill 2
Konami ha annunciato ufficialmente che Silent Hill 2 ha superato quota cinque milioni di giocatori in tutto il mondo, considerando le vendite in formato fisico e digitale, nonché la disponibilità nei servizi in abbonamento.

"Il numero totale di giocatori di Silent Hill 2 in tutto il mondo ha superato i cinque milioni", si legge nel post pubblicato dall'azienda giapponese sul profilo ufficiale della serie survival horror. "Grazie a tutti coloro che hanno giocato."

L'annuncio chiarisce, come detto, che i dati includono sia le vendite realizzate in formato fisico che quelle in digitale, ma soprattutto tengono conto degli utenti che hanno provato il remake tramite il catalogo dei servizi in abbonamento, nello specifico PlayStation Plus Extra e Premium.

Infine, nel post è stato indicato che le informazioni sui giocatori di Silent Hill 2 sono aggiornate al 31 gennaio 2026: probabilmente ad aprile Konami aggiornerà anche i dati di vendita, considerando i numeri totalizzati nel corso del primo trimestre dell'anno.

Un remake riuscito

Accolto dalla stampa internazionale con voti altissimi, Silent Hill 2 si è confermato essere un eccellente remake del classico Konami, smentendo le previsioni di chi pensava che Bloober Team non sarebbe riuscito a portare a casa un buon risultato.

Peraltro l'ottimo lavoro svolto dal team polacco ha spinto Konami a stringere un accordo anche per la realizzazione del remake del primo Silent Hill, entrato in produzione lo scorso ottobre.

