La mod del doppiaggio italiano di Silent Hill 2 Remake si aggiorna con una canzone originale e altre novità

Silent Hill 2 Remake purtroppo non include un doppiaggio in italiano, ma dove non arrivano Konami e Bloober Team intervengono i fan. Il progetto Voci nella Nebbia, una mod per la versione PC realizzata dal DoppioGioco Team, sta infatti doppiando progressivamente l'intero gioco nella nostra lingua.
Di recente è stato pubblicato un nuovo aggiornamento, la versione 2.2.1, che introduce come principale novità "Una voce nella nebbia - A Silent Hill Song", un brano rap originale scritto e interpretato da Valerio Mammolotti sulle basi musicali della soundtrack ufficiale e ispirato alle vicende del gioco.
Altre novità e un nuovo aggiornamento in programma a fine mese
Il brano può essere ascoltato direttamente all'interno di Silent Hill 2, tramite la radio appesa alle catene nella stanza 307 degli appartamenti Blue Creek. Di seguito trovate il videoclip ufficiale della canzone.
Non è però l'unica aggiunta dell'update 2.2.1: la patch introduce anche nuove skin grafiche, traduzioni, note, poster, easter egg a tema con il brano e altre chicche, tutte riassunte nel video qui sotto.
Le novità non finiscono qui, con i lavori sul doppiaggio proseguono senza sosta. Il prossimo aggiornamento aggiungerà le linee di dialogo in italiano del prologo del Capitolo 3, con un'uscita prevista per la fine di gennaio, in concomitanza con il debutto nelle sale del film Return to Silent Hill.
Per maggiori dettagli sul progetto Voci nella Nebbia, vi rimandiamo alla pagina dedicata di NexusMods, dove troverete anche tutte le informazioni necessarie per installare correttamente questa ambiziosa mod.