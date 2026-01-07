La mod del doppiaggio italiano di Silent Hill 2 Remake si aggiorna con una canzone originale e altre novità

Silent Hill 2 Remake purtroppo non include un doppiaggio in italiano, ma dove non arrivano Konami e Bloober Team intervengono i fan. Il progetto Voci nella Nebbia, una mod per la versione PC realizzata dal DoppioGioco Team, sta infatti doppiando progressivamente l'intero gioco nella nostra lingua.

Di recente è stato pubblicato un nuovo aggiornamento, la versione 2.2.1, che introduce come principale novità "Una voce nella nebbia - A Silent Hill Song", un brano rap originale scritto e interpretato da Valerio Mammolotti sulle basi musicali della soundtrack ufficiale e ispirato alle vicende del gioco.