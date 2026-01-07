The Elder Scrolls Online: addio ai Capitoli, arrivano le Stagioni e contenuti gratuiti per tutti

Il nuovo paradigma, denominato Stagioni , punta a rendere i contenuti narrativi e tecnici immediatamente accessibili a tutti i possessori del titolo, eliminando le barriere economiche che frammentavano la base utenti. Questa transizione viene descritta come un'evoluzione necessaria per garantire la longevità del titolo nel suo secondo decennio di vita, spostando il focus dalla vendita di pacchetti isolati a un supporto continuo e collaborativo con i giocatori.

ZeniMax Online Studios ha annunciato una trasformazione strutturale che segnerà il futuro di The Elder Scrolls Online a partire dal 2026. Dopo dodici anni di attività basati sulla pubblicazione di grandi espansioni annuali, il Game Director Nick Jacamini e l' Executive Producer Susan Kath hanno confermato l'abbandono definitivo del modello a Capitoli.

Per semplificare ulteriormente l'offerta, con l'Update 49 del 9 marzo 2026, i DLC Orsinium, Thieves Guild e Dark Brotherhood verranno integrati permanentemente nel gioco base . Nonostante questa apertura, l'abbonamento ESO Plus rimarrà una componente centrale dell'offerta commerciale: gli abbonati continueranno ad avere accesso a tutti i contenuti passati e riceveranno nuovi vantaggi, come una concessione mensile di punti per il sistema di progressione stagionale e crediti cumulativi per riscattare upgrade premium ogni dodici mesi di sottoscrizione.

Il cambiamento più rilevante per l'utenza riguarda l'accesso alle nuove zone e alle linee narrative. A partire dalla Stagione 0, prevista per la primavera del 2026, ogni nuovo contenuto sarà gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco base o vi accedono tramite i servizi Xbox Game Pass e PlayStation Plus.

Il Tamriel Tome offrirà una traccia gratuita accessibile a tutti e due percorsi premium a pagamento, che includeranno cosmetici esclusivi, cavalcature e stili di abilità. Uno degli aspetti più innovativi riguarda la flessibilità temporale: chi acquista le opzioni premium potrà continuare a sbloccare le ricompense di una specifica stagione anche dopo la sua conclusione ufficiale, eliminando la pressione tipica dei sistemi a tempo limitato.

Al centro dell'ecosistema Stagioni si colloca il Tamriel Tome , un sistema di progressione ispirato al concetto di Battle Pass che sostituirà le attuali ricompense giornaliere di accesso e il sistema degli Endeavor. Ogni stagione avrà una durata di tre mesi e proporrà un tomo unico con sfide settimanali e stagionali progettate per premiare ogni tipo di attività, dal PvP al crafting, fino alle Trial e all'esplorazione. Il sistema è stato studiato per rispettare il tempo del giocatore, permettendo di rilanciare le sfide non gradite tramite l'esborso di oro in-game.

Il Bazaar è stato progettato per contrastare la FOMO (Fear of Missing Out), offrendo un luogo dove i giocatori possono reclamare ricompense precedentemente legate a eventi a tempo, Anniversary Spotlight o ricompense di login che avevano mancato. Gli articoli presenti nel Bazaar ruoteranno con cadenza stagionale, includendo anche utility e nuovi stili mai apparsi prima, con la prospettiva futura di integrare progressivamente anche i contenuti delle vecchie casse premio.

L'intervento non riguarderà solo l'aggiornamento degli effetti visivi per renderli più attuali, ma toccherà la logica meccanica delle abilità per ridurre la fluttuazione del DPS e offrire un feedback più fluido. Il team intende rendere le build "pure" competitive rispetto a quelle con le sottoclassi che hanno dominato il meta recente, garantendo che ogni classe mantenga il proprio ruolo unico pur rispettando il pilastro del "gioca a modo tuo". Anche le animazioni delle abilità delle armi, a partire dalle armi a due mani, subiranno un restyling grafico. Un'altra novità molto attesa è il rinnovo del modello del Licantropo, che riceverà una versione femminile gratuita e un miglioramento generale delle animazioni e dei modelli poligonali.

Il 2026 sarà un anno cruciale per la parte tecnica del gioco, dato che è previsto un massiccio investimento di tempo e risorse nel sistema di combattimento. ZeniMax ha pianificato un refresh olistico di tutte le classi per modernizzare le meccaniche e rafforzare le identità di classe specifiche , partendo dal Cavaliere del Drago nel mese di marzo.

L'Update 49 porterà con sé una vasta gamma di miglioramenti richiesti per anni dalla community . Tra questi, spicca l'aumento dei limiti di arredamento per oltre la metà delle abitazioni esistenti, con le case grandi che vedranno incrementare la loro capacità da 328 a 450 slot. Verrà introdotta la possibilità di modificare abilità e attributi gratuitamente direttamente dall'interfaccia utente, eliminando il costo in oro e incentivando la sperimentazione delle build.

Parallelamente, il team introdurrà i Solo Dungeon, versioni dei dungeon esistenti affrontabili singolarmente con una modalità storia dedicata. Questo sistema è pensato per chi desidera esplorare la lore e completare le missioni ambientali senza la pressione tipica dei gruppi che tendono a saltare i dialoghi per completare l'istanza nel minor tempo possibile. Questi dungeon avranno livelli di difficoltà scalabili e ricompense dedicate, fungendo anche da campo di addestramento per i giocatori meno esperti prima di approcciare i contenuti di gruppo.

Una delle novità più attese dai veterani è l'introduzione della Overland Difficulty , che permetterà di selezionare tre livelli di sfida opzionali per l'esplorazione del mondo aperto, offrendo ricompense maggiori in termini di esperienza e oro. Questa funzionalità verrà testata inizialmente durante la Stagione 0 per raccogliere feedback sull'effettivo bilanciamento della difficoltà.

Il settore PvP riceverà attenzioni significative nel corso del 2026, con un nuovo sistema di progressione che includerà cosmetici e vantaggi esclusivi aggiornati semestralmente. I Battlegrounds torneranno alla configurazione originale a tre squadre , inizialmente come eventi del fine settimana. ZeniMax ha confermato l'intenzione di risolvere problemi storici di Cyrodiil, come i glitch strutturali nei forti di Alessia, Ash e Chalman che favoriscono tattiche di assedio improprie, e il miglioramento generale dei tempi di spostamento nella mappa.

Trasparenza e co-creazione: il nuovo dialogo con la community

La nuova era di The Elder Scrolls Online si fonda su un rapporto di maggiore trasparenza tra sviluppatori e giocatori. ZeniMax ha promesso roadmap più visibili e flessibili, non più vincolate a piani produttivi immutabili per diciotto mesi. Questo permetterà di inserire contenuti nati da "game jam" interne e progetti passionali del team, come le battaglie navali o nuovi eventi dinamici a più stadi che renderanno il mondo di gioco più vibrante e imprevedibile.

Sebbene nel 2026 non siano previsti nuovi dungeon di gruppo classici, il sacrificio tecnico è finalizzato a stabilizzare l'esperienza di base e a introdurre sistemi come i Solo Dungeon e la Overland Difficulty. La narrazione proseguirà attraverso trame dedicate alla Gilda dei Ladri e al ritorno di Sheogorath, mantenendo intatto il pilastro della lore che da sempre caratterizza il titolo Bethesda, ma distribuendolo con una cadenza più varia e meno schematica rispetto al passato.