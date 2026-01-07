The Elder Scrolls Online: addio ai Capitoli, arrivano le Stagioni e contenuti gratuiti per tutti

ZeniMax Online Studios ha annunciato una trasformazione strutturale che segnerà il futuro di The Elder Scrolls Online a partire dal 2026. Dopo dodici anni di attività basati sulla pubblicazione di grandi espansioni annuali, il Game Director Nick Jacamini e l'Executive Producer Susan Kath hanno confermato l'abbandono definitivo del modello a Capitoli.
La decisione deriva dalla necessità di superare i limiti di un ciclo di sviluppo da diciotto mesi, giudicato troppo rigido per rispondere tempestivamente alle richieste della community e per correggere criticità strutturali del gioco base.
Il nuovo paradigma, denominato Stagioni, punta a rendere i contenuti narrativi e tecnici immediatamente accessibili a tutti i possessori del titolo, eliminando le barriere economiche che frammentavano la base utenti. Questa transizione viene descritta come un'evoluzione necessaria per garantire la longevità del titolo nel suo secondo decennio di vita, spostando il focus dalla vendita di pacchetti isolati a un supporto continuo e collaborativo con i giocatori.
La gratuità dei contenuti e l'integrazione dei DLC storici
Il cambiamento più rilevante per l'utenza riguarda l'accesso alle nuove zone e alle linee narrative. A partire dalla Stagione 0, prevista per la primavera del 2026, ogni nuovo contenuto sarà gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco base o vi accedono tramite i servizi Xbox Game Pass e PlayStation Plus.
Questa manovra serve a risolvere il problema della segmentazione dei giocatori, che spesso si trovavano impossibilitati a collaborare con gli amici a causa della mancanza dell'ultimo capitolo acquistato.
Per semplificare ulteriormente l'offerta, con l'Update 49 del 9 marzo 2026, i DLC Orsinium, Thieves Guild e Dark Brotherhood verranno integrati permanentemente nel gioco base. Nonostante questa apertura, l'abbonamento ESO Plus rimarrà una componente centrale dell'offerta commerciale: gli abbonati continueranno ad avere accesso a tutti i contenuti passati e riceveranno nuovi vantaggi, come una concessione mensile di punti per il sistema di progressione stagionale e crediti cumulativi per riscattare upgrade premium ogni dodici mesi di sottoscrizione.
Tamriel Tome: il nuovo cuore della progressione
Al centro dell'ecosistema Stagioni si colloca il Tamriel Tome, un sistema di progressione ispirato al concetto di Battle Pass che sostituirà le attuali ricompense giornaliere di accesso e il sistema degli Endeavor. Ogni stagione avrà una durata di tre mesi e proporrà un tomo unico con sfide settimanali e stagionali progettate per premiare ogni tipo di attività, dal PvP al crafting, fino alle Trial e all'esplorazione. Il sistema è stato studiato per rispettare il tempo del giocatore, permettendo di rilanciare le sfide non gradite tramite l'esborso di oro in-game.
Il Tamriel Tome offrirà una traccia gratuita accessibile a tutti e due percorsi premium a pagamento, che includeranno cosmetici esclusivi, cavalcature e stili di abilità. Uno degli aspetti più innovativi riguarda la flessibilità temporale: chi acquista le opzioni premium potrà continuare a sbloccare le ricompense di una specifica stagione anche dopo la sua conclusione ufficiale, eliminando la pressione tipica dei sistemi a tempo limitato.
L'economia del Gold Coast Bazaar e l'addio ai biglietti evento
In concomitanza con il nuovo modello di progressione, debutterà il Gold Coast Bazaar, una vetrina interna dedicata al recupero di oggetti rari e cosmetici del passato. Questo negozio utilizzerà una nuova valuta chiamata Trade Bar, ottenibile principalmente attraverso il Tamriel Tome. L'introduzione delle Trade Bar segna la fine definitiva dei Biglietti Evento, i quali verranno convertiti equamente nella nuova moneta senza che venga applicato alcun limite massimo di accumulo.
Il Bazaar è stato progettato per contrastare la FOMO (Fear of Missing Out), offrendo un luogo dove i giocatori possono reclamare ricompense precedentemente legate a eventi a tempo, Anniversary Spotlight o ricompense di login che avevano mancato. Gli articoli presenti nel Bazaar ruoteranno con cadenza stagionale, includendo anche utility e nuovi stili mai apparsi prima, con la prospettiva futura di integrare progressivamente anche i contenuti delle vecchie casse premio.
Refresh del combattimento e modernizzazione delle classi
Il 2026 sarà un anno cruciale per la parte tecnica del gioco, dato che è previsto un massiccio investimento di tempo e risorse nel sistema di combattimento. ZeniMax ha pianificato un refresh olistico di tutte le classi per modernizzare le meccaniche e rafforzare le identità di classe specifiche, partendo dal Cavaliere del Drago nel mese di marzo.
L'intervento non riguarderà solo l'aggiornamento degli effetti visivi per renderli più attuali, ma toccherà la logica meccanica delle abilità per ridurre la fluttuazione del DPS e offrire un feedback più fluido. Il team intende rendere le build "pure" competitive rispetto a quelle con le sottoclassi che hanno dominato il meta recente, garantendo che ogni classe mantenga il proprio ruolo unico pur rispettando il pilastro del "gioca a modo tuo". Anche le animazioni delle abilità delle armi, a partire dalle armi a due mani, subiranno un restyling grafico. Un'altra novità molto attesa è il rinnovo del modello del Licantropo, che riceverà una versione femminile gratuita e un miglioramento generale delle animazioni e dei modelli poligonali.
Sperimentazione nelle Event Zone e il caso Night Market
Per variare l'offerta di contenuti, verranno introdotte le Event Zone, aree a tempo limitato progettate per testare nuove meccaniche e livelli di sfida. La prima di queste, il Night Market, aprirà il 29 aprile 2026 nel reame di Fargrave. Si tratterà di una zona PvE ad alta difficoltà, rivolta a giocatori esperti, ma strutturata per facilitare la cooperazione naturale tra gli utenti senza l'obbligo di formare gruppi precostituiti.
All'interno del Night Market, i giocatori potranno allinearsi con una di tre fazioni e competere per il progresso globale della propria schiera. Tra le ricompense esclusive figura una residenza unica sbloccabile attraverso il gioco, che per la prima volta integrerà un banchiere interno permanente. Il team utilizzerà queste zone come banchi di prova: se il Night Market dovesse riscontrare il favore della community, potrebbe essere riproposto regolarmente o trasformato in un contenuto permanente nelle stagioni successive.
Interventi sulla qualità della vita e personalizzazione
L'Update 49 porterà con sé una vasta gamma di miglioramenti richiesti per anni dalla community. Tra questi, spicca l'aumento dei limiti di arredamento per oltre la metà delle abitazioni esistenti, con le case grandi che vedranno incrementare la loro capacità da 328 a 450 slot. Verrà introdotta la possibilità di modificare abilità e attributi gratuitamente direttamente dall'interfaccia utente, eliminando il costo in oro e incentivando la sperimentazione delle build.
Ulteriori aggiornamenti riguardano la gestione degli slot dell'abbigliamento, che diventeranno validi per l'intero account, e l'accelerazione dei tempi di addestramento delle cavalcature, con la possibilità di aumentare più statistiche contemporaneamente. Sul fronte commerciale, sedici cavalcature precedentemente disponibili solo nel Crown Store verranno spostate stabilmente tra le ricompense acquistabili con oro in-game, segnalando una volontà di ridurre l'impatto delle microtransazioni sui sistemi di personalizzazione di base.
Progressione Overland e supporto per il gioco in solitaria
Una delle novità più attese dai veterani è l'introduzione della Overland Difficulty, che permetterà di selezionare tre livelli di sfida opzionali per l'esplorazione del mondo aperto, offrendo ricompense maggiori in termini di esperienza e oro. Questa funzionalità verrà testata inizialmente durante la Stagione 0 per raccogliere feedback sull'effettivo bilanciamento della difficoltà.
Parallelamente, il team introdurrà i Solo Dungeon, versioni dei dungeon esistenti affrontabili singolarmente con una modalità storia dedicata. Questo sistema è pensato per chi desidera esplorare la lore e completare le missioni ambientali senza la pressione tipica dei gruppi che tendono a saltare i dialoghi per completare l'istanza nel minor tempo possibile. Questi dungeon avranno livelli di difficoltà scalabili e ricompense dedicate, fungendo anche da campo di addestramento per i giocatori meno esperti prima di approcciare i contenuti di gruppo.
Il rilancio del PvP e la roadmap tecnica verso il cross-play
Il settore PvP riceverà attenzioni significative nel corso del 2026, con un nuovo sistema di progressione che includerà cosmetici e vantaggi esclusivi aggiornati semestralmente. I Battlegrounds torneranno alla configurazione originale a tre squadre, inizialmente come eventi del fine settimana. ZeniMax ha confermato l'intenzione di risolvere problemi storici di Cyrodiil, come i glitch strutturali nei forti di Alessia, Ash e Chalman che favoriscono tattiche di assedio improprie, e il miglioramento generale dei tempi di spostamento nella mappa.
Sul fronte tecnologico, il passaggio alla pubblicazione simultanea su PC e console dal 9 marzo 2026 garantirà una parità di trattamento tra tutte le piattaforme. Resta in fase di sviluppo attivo il cross-play, un obiettivo complesso a causa delle differenze economiche tra i server che richiederà test prolungati sui reami PTS prima di una possibile implementazione definitiva, prevista per le fasi avanzate della transizione stagionale.
Trasparenza e co-creazione: il nuovo dialogo con la community
La nuova era di The Elder Scrolls Online si fonda su un rapporto di maggiore trasparenza tra sviluppatori e giocatori. ZeniMax ha promesso roadmap più visibili e flessibili, non più vincolate a piani produttivi immutabili per diciotto mesi. Questo permetterà di inserire contenuti nati da "game jam" interne e progetti passionali del team, come le battaglie navali o nuovi eventi dinamici a più stadi che renderanno il mondo di gioco più vibrante e imprevedibile.
Sebbene nel 2026 non siano previsti nuovi dungeon di gruppo classici, il sacrificio tecnico è finalizzato a stabilizzare l'esperienza di base e a introdurre sistemi come i Solo Dungeon e la Overland Difficulty. La narrazione proseguirà attraverso trame dedicate alla Gilda dei Ladri e al ritorno di Sheogorath, mantenendo intatto il pilastro della lore che da sempre caratterizza il titolo Bethesda, ma distribuendolo con una cadenza più varia e meno schematica rispetto al passato.
Dopo 12 anni di onorata carriera, The Elder Scrolls Online continua a portare avanti orgogliosamente il fardello di una serie che da troppo tempo necessita di un nuovo capitolo. Lo fa continuando ad evolvere ed espandersi, non solo a Tamriel, ormai esplorata in ogni suo anfratto, ma anche sotto il profilo delle meccaniche di gioco e del modello economico. Con l'arrivo delle Stagioni dovrebbe venire abbattuta anche l'ultima barriera d'accesso al gioco: tutti saranno parificati e avranno la possibilità di accedere a tutte le avventure proposte. Un cambio radicale e una democratizzazione ben accetta: adesso vedremo come reagirà la community.
CERTEZZE
- Il modello delle Stagioni premia gli utenti più assidui
- Il gioco sarà accessibile da tutti e subito
- La community sarà più compatta e sarà più semplice fare gruppo
- Finalmente novità sotto il profilo tecnologico
DUBBI
- Col nuovo modello economico andranno verificate sostenibilità e correttezza
- Come reagirà la comunità di giocatori?