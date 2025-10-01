Il remake del primo Silent Hill è entrato in produzione, arriva la conferma da Bloober Team

I lavori sul remake del primo capitolo della storica serie Silent Hill sono ufficialmente entrati in fase di piena produzione. La conferma arriva direttamente da Bloober Team, lo studio polacco già responsabile del rifacimento di Silent Hill 2, durante una sessione di Q&A con gli azionisti.

Il fulcro dell'incontro era Cronos: The New Dawn, nuova IP survival horror lanciata a inizio settembre, ma sono emersi anche dettagli sui piani futuri dello studio, tra cui la partnership con Konami e diversi progetti ancora non annunciati.