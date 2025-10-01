Il remake del primo Silent Hill è entrato in produzione, arriva la conferma da Bloober Team

I lavori sul remake del primo capitolo della storica serie Silent Hill sono ufficialmente entrati in fase di piena produzione. La conferma arriva direttamente da Bloober Team, lo studio polacco già responsabile del rifacimento di Silent Hill 2, durante una sessione di Q&A con gli azionisti.
Il fulcro dell'incontro era Cronos: The New Dawn, nuova IP survival horror lanciata a inizio settembre, ma sono emersi anche dettagli sui piani futuri dello studio, tra cui la partnership con Konami e diversi progetti ancora non annunciati.
Non solo Silent Hill, è in produzione anche un altro misterioso progetto
Rispondendo a una domanda di un'azionista, un portavoce di Bloober Team ha spiegato che lo studio è attualmente suddiviso in due team principali: uno impegnato sul remake di Silent Hill 1, l'altro al lavoro su un progetto inedito. In totale, sono cinque i titoli in programma nell'ambito di collaborazioni second party, incluso lo stesso Silent Hill.
Il rifacimento del primo gioco della saga di Silent Hill era stato annunciato con un breve teaser trailer a giugno, che non offriva indicazioni sull'effettivo stato dei lavori. Tuttavia, Dusk Golem, insider piuttosto noto nell'ambito dei giochi horror, afferma che lo sviluppo potrebbe essere iniziato da almeno tre anni (quindi prima ancora della pubblicazione di Silent Hill 2), con il gioco che potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi già nel 2027, seguito l'anno dopo da un nuovo capitolo originale realizzato sempre da Bloober Team.