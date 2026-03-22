Guilty Gear -Strive- sarà aggiornato alla versione 2.00 con l'arrivo di un nuovo personaggio

Arc System Works ha annunciato l'arrivo dell' aggiornamento 2.00 del picchiaduro a incontri Guilty Gear -Strive- , che verrà lanciato il 9 aprile insieme al personaggio scaricabile della Stagione 5, Jam Kuradoberi . Si conosce già anche il nome del personaggio scaricabile successivo: Robo=Ky. Sarà scaricabile a partire dall'estate 2026.

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Seguirà un altro personaggio, non ancora annunciato, nell'inverno del 2026. Il personaggio successivo arriverà nella primavera del 2027, quindi tra circa un anno. Anch'esso non è stato annunciato.

Il Season Pass 5, quello attualmente in corso, includerà anche lo stage di battaglia aggiuntivo "Cradled by the Four Beasts", dei colori aggiuntivi per i personaggi (sette colori per i quattro nuovi personaggi, per un totale di 28 colori), la skin "Street" con il poster del ricercato e la skin per l'interfaccia di battaglia "Vintage Metal".

La versione 2.0 includerà invece delle grosse modifiche ai combattimenti, tra cui le nuove meccaniche "Wild Assault" e "Counter Blitz", oltre a delle nuove mosse speciali, una nuova ricompensa chiamata "Haunted", vari accessori e outfit, skin per l'interfaccia di battaglia, delle brevi storie extra e il sistema di ricompense stagionali "Blazing Pass", che sarà disponibile a partire da maggio.

Per il resto vi ricordiamo che Guilty Gear -Strive- è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.