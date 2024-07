Guilty Gear -Strive- festeggia un grande traguardo per numero di giocatori

Arc System Works ha annunciato che Guilty Gear -Strive- ha superato i tre milioni di giocatori in tutto il mondo. Per festeggiare è stata pubblicata una nuova illustrazione dell'artista Fumitaka Hirachi , già parte del team di sviluppo del gioco, quindi perfettamente in linea con lo stile dello stesso. La potete vedere più avanti nella notizia.

I dati

Da notare che Arc System Works non ha parlato di vendite, ma di numero di giocatori, visto che Guilty Gear -Strive- è presente sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Quindi non sappiamo quante siano state effettivamente le copie vendute e quanto i nuovi giocatori provengano dal servizio di Microsoft. Lo stesso comunicato ufficiale parla di somma di giocatori provenienti da tutte le piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.

Il nuovo artwork celebrativo con tanti personaggi

Gli ultimi dati ufficiali riguardanti le vendite parlavano di 1 milione di copie vendute nel 2022. Lo scorso agosto erano stati riportati 2,5 milioni di giocatori, senza fare distinzioni tra venduto e accesso tramite abbonamento.

Interessante però il fatto che l'annuncio è stato accompagnato da importanti novità per quel che riguarda il futuro del gioco, che sarà arricchito con nuovi contenuti, pur avendo circa quattro anni. Presto sarà aggiunta una nuova modalità online, chiamata Team of 3, e saranno introdotti dei nuovi personaggi.

È stata anche confermata la produzione della prima serie anime di Guilty Gear, chiamata Guilty Gear Strive: Dual Rulers, di cui però non sono stati svelati i dettagli. Insomma, la serie è più viva che mai e ha di fronte a sé un grande futuro, in attesa che venga annunciato l'inevitabile seguito ufficiale, magari realizzato con la collaborazione della nuova sede europea della compagnia.