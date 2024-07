Poppy Playtime Chapter 1: A Tight Squeeze arriva anche su Xbox, è il primo capitolo della serie

Anche gli utenti Xbox potranno finalmente prendere parte alle avventure horror di Poppy Playtime, diventato un vero e proprio fenomeno virale, con il lancio del primo capitolo della serie in arrivo anche sulla console Microsoft.

Poppy Playtime Chapter 1: A Tight Squeeze sarà disponibile questo mese su Xbox con data di uscita fissata per il 12 luglio. Si tratta dell'inizio delle avventure nel mondo dei giocattoli horror, diventato una sorta di mania virale tra YouTube e altri social alcuni mesi fa.

Il gioco su Xbox avrà il supporto per nove lingue e costerà 4,99 dollari, in attesa di avere ulteriori dettagli per quanto riguarda la versione europea, con tanto di prenotazioni aperte il 5 luglio, una settimana prima dell'uscita ufficiale.