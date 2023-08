Guilty Gear: Strive ha superato 2,5 milioni di giocatori, Arc System Works festeggia

Guilty Gear: Strive ha superato 2,5 milioni di giocatori ha annunciato Arc System Works, ed è un ottimo modo per festeggiare i 25 anni della serie, cosa che avviene proprio in questo periodo anche attraverso l'EVO 2023 attualmente in corso a Las Vegas.

Considerando il fatto che si tratta di un genere di nicchia e una serie che può essere definita minore rispetto ai colossi di questa tipologia di giochi, come Street Fighter e Mortal Kombat, si tratta di un grande risultato per il team nipponico.

L'artista ufficiale Shouichi Kitazono ha anche pubblicato un'immagine speciale per festeggiare questo traguardo, come potete vedere qui sotto, mentre gli sviluppatori hanno commemorato la ricorrenza del 25° anniversario della serie a cui siamo giunti in questi giorni.