Red Dead Redemption Remaster: l'annuncio potrebbe essere vicinissimo, secondo un rumor

Red Dead Redemption Remaster potrebbe essere annunciato oggi o comunque nelle prossime ore, secondo un rumor che sta circolando in questi giorni e che riguarda la presunta volontà di presentare il gioco prima del meeting finanziario di Take Two.

Non ci sono proprio grandi indizi a supporto della teoria, ma non è del tutto fuori logica: considerando che Take Two dovrebbe tenere il suo meeting finanziario la prossima settimana, è probabile che l'annuncio di Red Dead Redemption Remaster possa avvenire prima di questo evento.

Una conferenza di ordine finanziario è infatti probabile che contenga informazioni sui giochi di grosso calibro in arrivo, visto che questi rientrano nelle proiezioni fiscali dell'azienda. Per non rovinare l'annuncio del gioco, dunque, Take Two e Rockstar Games potrebbero pensare di effettuare la presentazione prima che avvengano le discussioni sui risultati trimestrali.

Con la conferenza fissata per la prossima settimana, non rimangono molto giorni a disposizione, cosa che fa pensare a un possibile annuncio per oggi. Tuttavia, non si tratta propriamente di una teoria scientifica, dunque si apre a diverse interpretazioni.