The Witcher, serie Netflix: il producer difende le semplificazioni, necessarie per il pubblico

Bagiński sostiene di comprendere le critiche in questo senso, ma al contempo difende le scelte fatte perché sono risultate necessarie per rendere la serie più comprensibile , andando incontro a un pubblico vasto, che secondo lui non sarebbe in grado di comprendere alcuni aspetti più profondi della storia, altrimenti.

In effetti, questo è un punto che ha generato parecchie discussioni anche presso gli appassionati della serie, con l'adattamento Netflix che ha subito varie critiche dai lettori dei libri di Andrzej Sapkowski per alcune modifiche effettuate dagli autori della serie TV che sono risultate in semplificazioni eccessive.

Il producer Tomasz Bagiński ha difeso, in un'intervista pubblicata sulla rivista polacca Wyborcza, le semplificazioni che sono state attuate nella serie Netflix di The Witcher rispetto ai libri originali, sostenendo che, seppure "dolorose", sono operazioni necessarie per rendere lo show più comprensibile a un pubblico ampio.

Americani e giovani non capirebbero senza le semplificazioni

Il producer, peraltro, sembra indicare soprattutto il pubblico americano e quello più giovane come elementi centrali nella necessità di semplificazione del materiale originale. "Quando una serie è costruita per una grande massa di spettatori, con esperienze diverse e proveniente da posti diversi del mondo, con una gran parte di questi che è americana, queste semplificazioni non solo hanno senso, ma sono necessarie", ha affermato.

"È doloroso anche per noi e anche per me, ma alcuni livelli più alti di sfumature e complessità avrebbero degli effetti molto limitati e non raggiungerebbero molte persone". In sostanza, molti spettatori arriverebbero a capire diversi aspetti della storia, se questa non venisse semplificata, ha detto Bagiński, che in precedenza aveva riferito qualcosa del genere per quanto riguarda soprattutto il pubblico giovane, il quale "cresciuto con TikTok e YouTube", non sarebbe in grado di seguire più di tanto una trama complessa, essendo guidato soprattutto dalle emozioni e dall'impulsività.

Con l'occasione, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Witcher Stagione 3.