Red Dead Redemption remaster, spunta anche un carattere a tema sul sito Rockstar

L'annuncio della remaster di Red Dead Redemption si fa sempre più vicino: nel codice del sito ufficiale di Rockstar Games è spuntato anche un carattere a tema, RDRUltraHeadline, che lo studio potrebbe utilizzare per stilare un post con il reveal del gioco.

E così, dopo il logo di Red Dead Redemption e i riferimenti a una possibile versione Nintendo Switch della remaster, continuano a emergere indizi che sembrerebbero puntare a una presentazione imminente.

Quanto imminente? Non è dato saperlo e operazioni del genere solitamente richiedono tempo e lavoro, dunque è possibile non sia una questione di ore bensì di giorni o settimane, con il mese di agosto come candidato ideale per l'annuncio della remaster di Red Dead Redemption.