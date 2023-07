Offerte Amazon: Pikmin 4 per Nintendo Switch in sconto poco dopo l'uscita

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia Switch di Pikmin 4. Lo sconto segnalato è di 7.99€, ovvero del 13%, il migliore dopo l'uscita. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Pikmin 4 è 59.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, in quanto prima della pubblicazione sono stati proposti degli sconti sulla prenotazione, ma dal 21 luglio a oggi questo è il prezzo migliore. Essendo appena stato pubblicato è normale che lo sconto sia minimo, ma se si è interessati e non si vuole aspettare troppo prima di acquistarlo, conviene sfruttare questa piccola promozione. Pikmin 4 è venduto e spedito da Amazon.

Pikmin 4 è il più recente capitolo della saga di Nintendo. Si tratta di un'esclusiva Switch nella quale dobbiamo guidare i titolari Pikmin, piccoli esseri vulnerabili da soli ma molto potenti in gruppo. I vari Pikmin dispongono di capacità uniche che andranno sfruttate per superare vari ostacoli.