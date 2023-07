Classifica eShop, Pikimin 4 è il gioco più venduto su Nintendo Switch

La classifica eShop ha visto debuttare in testa Pikmin 4, che si pone dunque come il gioco più venduto su Nintendo Switch della scorsa settimana, davanti anche a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e al ritorno di Mortal Kombat 11 Ultimate, terzo.

Pikmin 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mortal Kombat 11 Ultimate FIFA 23 Legacy Edition NBA 2K23 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Just Dance 2023 Edition Stardew Valley Super Smash Bros. Ultimate

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Pikmin 4 sembra insomma aver centrato l'obiettivo, conquistando i possessori di Nintendo Switch e scalando la classifica: bisognerà solo vedere se questo successo reggerà nel corso delle prossime settimane.