Guilty Gear: Strive, la data di uscita ufficiale su Xbox Game Pass

La data di uscita di Guilty Gear: Strive su Xbox Game Pass è comparsa su Xbox Store: il picchiaduro a incontri sviluppato da Arc System Works sarà disponibile per il download su Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 7 marzo, dunque fra pochi giorni.

Sapevamo da diversi mesi che Guilty Gear: Strive sarebbe arrivato su Xbox Game Pass fin dal debutto sulle console Microsoft, e non c'è dubbio che il lancio imminente farà felice i tanti fan della serie, nonché gli appassionati di picchiaduro in generale.

La cosa interessante è che il titolo non figura nella lista dei primi giochi di marzo 2023 su Xbox Game Pass, che tuttavia prende in esame soltanto l'inizio del mese con l'arrivo di Wo Long: Fallen Dynasty. Voleva essere una sorpresa oppure no?

Disponibile già da tempo su PC e PlayStation, Guilty Gear: Strive ribadisce la formula che Arc System Works ha rifinito nel corso degli anni, consegnandoci un'esperienza visivamente di grande impatto, con il suo stile anime disegnato a mano e le animazioni particolarmente curate, ma anche solidissima sul piano del gameplay.

Lo testimoniano alcune importanti novità inserite fra le meccaniche, come l'inedito sistema di Wall Break, che va ad arricchire lo spessore strategico dei combattimenti: ne abbiamo parlato nella recensione di Guilty Gear: Strive.