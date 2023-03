Fortnite, il trailer di Adonis Creed inaugura la collaborazione con Creed 3

Fortnite inaugura oggi una nuova collaborazione, quella con il film Creed 3: lo rivela il trailer di presentazione di Adonis Creed, il personaggio interpretato da Michael B. Jordan che è appena tornato nelle sale cinematografiche.

Figlio del leggendario Apollo Creed, Adonis è di fatto il nuovo protagonista dell'universo narrativo di Rocky e potremo utilizzarlo all'interno del battle royale di Epic Games da oggi, in due varianti estetiche: una versione normale e una equipaggiata con inserti bionici.

In attesa dell'arrivo di Leon e Claire di Resident Evil, Fortnite rilancia con Adonis la strategia dei crossover che finora ha contribuito in maniera importante a mantenere alto l'interesse nei confronti del gioco, in combinazione con le novità delle stagioni.

Ottenuto il costume, potremo anche stavolta cimentarci con una serie di incarichi specifici, disponibili fino al 9 marzo alle 15.00, ora italiana: "percorrerai lunghe distanze, solleverai pneumatici e starai al passo con i migliori. Ogni incarico di Creed assegnerà PE come ricompensa!", si legge sul sito ufficiale.

Completando le missioni potremo ottenere guantoni, pantaloncini, l'immancabile piccone speciale, una nuova emote e altro ancora.