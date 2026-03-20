Il progetto di doppiaggio in italiano di Silent Hill 2 ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare i lavori

Il progetto Voci nella nebbia, che ha come obiettivo quello di doppiare in italiano il remake di Silent Hill 2 , ha avviato una campagna Kickstarter per cercare dei finanziamenti, chiamata "Silent Hill 2 Remake: il doppiaggio italiano". Più precisamente, attualmente l'obiettivo è quello di verificare l'interesse del pubblico tramite le preregistrazioni alla pagina, prima di lanciare la campagna vera e propria.

Il team e la campagna

Come specificato nella pagina della campagna, questa "avrà una durata variabile in base alle adesioni della Community"

Viene quindi spiegato che "L'obiettivo è quello di arrivare ad un numero sufficiente di follower che giustifichi il lancio effettivo della raccolta fondi." Chi è interessato, può iscriversi al progetto (non comporta alcun esborso monetario), cliccando in cima alla pagina sul pulsante "inviami una notifica della pubblicazione".

Quindi, come bisognerebbe fare in ogni campagna Kickstarter che si rispetti, viene presentato il team che si sta occupando del doppiaggio: "Il DoppioGioco team, fondato da Gioele Stella, è nato nel 2013 come gruppo indipendente, per realizzare adattamento e doppiaggio in italiano del celebre titolo "The Walking Dead", sviluppato da Telltale Games."

Apprezzabile il fatto che non vengano negati alcuni problemi avuti all'epoca, in totale trasparenza. La storia prosegue con la creazione di un nuovo team, Dubbin'Games, fondato da Valerio Mammolotti. "Questo nuovo gruppo di lavoro - costituito principalmente da attori, doppiatori e dialoghisti - ha affiancato il DoppioGioco team con l'obiettivo di prendersi carico della parte artistica, lasciando a quest'ultimo quella squisitamente tecnica."

Si tratta di un collaborazione che si è già dimostrata prolifica, con diverse demo-reel realizzate e con il doppiaggio di un intero videogioco, Parabellum: Artifacts of war, già nel portfolio. I lavori sul doppiaggio di Silent Hill 2 sono iniziati nel 2024. Ora, nel 2026, i due team si sono uniti in un'unica realtà chiamata DG Teams.

La pagina di suo offre poi una panoramica completa dell'intero progetto, sia dal punto di vista tecnico che artistico, fornendo video con esempi di parti già realizzate ed esplicativi di tutti gli aspetti della lavorazione. Insomma, merita quantomeno di avere una possibilità.

Quindi, andate sulla pagina Kickstarter di Silent Hill 2 Remake: il doppiaggio italiano e, se ne avete voglia, aiutate il progetto a diventare realtà.