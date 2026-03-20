Saldi Primaverili di Steam: scopriamo i migliori giochi in offerta su PC

Su Steam è sempre tempo di offerte, ma l'arrivo dei Saldi Primaverili è uno di quei momenti in cui il portafoglio inizia davvero a tremare: come ogni anno è arrivata una valanga di sconti su migliaia di videogiochi, dai titoli più recenti ai classici intramontabili, con proposte per tutti i gusti e per tutte le tasche. Le promozioni resteranno attive fino alle 18:00 italiane del 26 marzo, quindi c'è tutto il tempo per scegliere con calma le offerte più interessanti, recuperare quel gioco che rimandavate da mesi o scoprire una piccola perla a prezzo stracciato. La mole di sconti è gargantuesca e orientarsi non è semplice, ma abbiamo provato a fare una selezione ragionata: qui sotto trovate una panoramica delle offerte che, secondo noi, meritano davvero attenzione, inclusi diversi affari sotto i 5 euro da aggiungere alla libreria senza pensarci troppo.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in bundle convenienti Iniziamo con uno degli sconti più curiosi di questi Saldi Primaverili. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in offerta a 39,99 euro con uno sconto del 50%, un prezzo già molto interessante di per sé. La vera sorpresa, però, arriva dal bundle che include anche Metal Gear Solid 1 (dalla Master Collection Vol. 1): il pacchetto costa appena 37,78 euro, con una riduzione di circa il 46% sul solo Delta. In pratica si spende meno rispetto al gioco singolo e ci si porta a casa anche un altro classico intramontabile della serie, rendendo il bundle la scelta nettamente più vantaggiosa. L'offerta potrebbe non comparire subito nella schermata principale, ma è disponibile nella pagina dedicata che trovate a questo indirizzo. Molto convenienti anche i bundle con la remaster di Metal Gear Solid 2 a 41,28 euro e quello con l'intera Master Collection Vol. 1 a 60,88 euro, con un risparmio complessivo superiore ai 40 euro. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ripropone in chiave moderna il terzo capitolo della serie Solid, uscito nel 2004 e considerato il punto zero della saga. Il remake, sviluppato da Konami Digital Entertainment con il supporto di Virtuos, punta a preservare fedelmente struttura, narrativa, doppiaggio e impostazione del gioco originale, mentre sul piano tecnico offre una ricostruzione completa grazie all'Unreal Engine 5. Ambientazioni, texture e modelli risultano molto più dettagliati, pur mantenendo alcune caratteristiche dell'epoca, come la suddivisione in aree con caricamenti. Il gameplay resta estremamente fedele, ma con alcune migliorie: animazioni più fluide, movimenti aggiuntivi come la camminata accovacciata e lo strisciare sulla schiena, oltre a un sistema CQC ampliato che rende gli scontri più dinamici. Se volete approfondire, ecco la nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Kingdom Come: Deliverance 2 Tra le offerte più convincenti dei Saldi Primaverili spicca Kingdom Come: Deliverance 2, ora disponibile a 29,99 euro grazie a uno sconto del 50%. Considerando la percentuale di sconto, le indiscusse qualità del gioco (a proposito, ecco la nostra recensione) e il fatto che si tratti di un titolo relativamente recente, a nostro avviso è una delle migliori offerte in assoluto di questa tornata. Se amate i GDR e non l'avete ancora giocato, ora non avete davvero più scuse. Da segnalare anche l'Expansion Pass, proposto a 19,49 euro con un risparmio del 35%, che include le quattro espansioni pubblicate finora. Henry da Skalitz, il protagonista di Kingdom Come: Deliverance 2 Ambientato nella Boemia medievale del XV secolo, il gioco riprende le vicende di Henry da Skalitz, ora più maturo e coinvolto in un intreccio politico e personale ancora più complesso. Il mondo di gioco è più vasto, vivo e reattivo rispetto al primo capitolo, con città, villaggi e campagne ricostruiti con grande attenzione ai dettagli. Le missioni offrono una maggiore varietà di approcci, dalla diplomazia allo stealth, mentre le scelte del giocatore influenzano relazioni, reputazione e sviluppo della storia, rendendo ogni partita unica e profondamente immersiva.

Assassin's Creed Shadows Tra le offerte più interessanti dei Saldi Primaverili spicca Assassin's Creed Shadows, ora disponibile a 34,99 euro grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino. L'offerta è particolarmente generosa, soprattutto considerando che il gioco era già stato proposto in sconto nei mesi scorsi sullo store di Valve. Il titolo inoltre è da poco entrato nella fase finale del suo supporto post‑lancio con nuovi contenuti, funzionalità, crossover e vari interventi di bilanciamento: un segnale che ha raggiunto la sua piena "maturità" e, a questo prezzo, diventa un acquisto molto appetibile per chi aspettava l'occasione giusta per tuffarsi nel Giappone feudale. Yasuke e Naoe, i due protagonisti di Assassin's Creed Shadows Ambientato nel 1579, il gioco segue le vicende intrecciate di due protagonisti: Naoe, una shinobi agile e letale, e Yasuke, un samurai dalla forza devastante. La struttura open world ripropone l'esplorazione libera tipica della serie, ma con un'enfasi maggiore sull'infiltrazione, sui combattimenti tattici e sulla gestione della notorietà. La presenza di due personaggi giocabili permette di sperimentare stili di gioco opposti: Naoe eccelle nella furtività grazie a strumenti ninja e a un versatile rampino, mentre Yasuke punta su potenza, resistenza e armi pesanti, offrendo un approccio diretto e brutale. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Shadows.

Split Fiction Un altro sconto molto interessante di questi Saldi Primaverili riguarda Split Fiction, ora disponibile a 34,99 euro con una riduzione del 30%, che porta il prezzo al suo minimo storico su Steam. Si tratta di una delle esperienze cooperative migliori degli ultimi anni, con ben poco da invidiare al celebre It Takes Two, la precedente opera di Hazelight Studios. A questa cifra diventa un acquisto decisamente interessante, anche perché basta una sola copia per giocare con un amico grazie al Pass Amici incluso nel prezzo. Split Fiction è un'avventura narrativa progettata esclusivamente per la cooperativa a due giocatori, sia in locale che online. I giocatori impersonano Mio e Zoe, due aspiranti autrici non pubblicate che vengono attirate nella sede della Rader Publishing, un editore che sperimenta con universi immaginari simulati. A causa di una svista, le due finiscono per utilizzare lo stesso simulatore e dovranno trovare un modo per tornare alla realtà, esplorando due mondi distinti: uno futuristico e uno fantasy. Il gioco fonde azione, avventura, enigmi e cooperazione costante, elemento fondamentale per superare gli ostacoli, svelare i misteri e far progredire la storia. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Split Fiction.