Xbox fa maggiore chiarezza sulle esclusive: live service multipiattaforma, il resto si deciderà caso per caso

Come emerso durante l'Xbox Games Showcase di ieri, Gears of War: E‑Day e Clockwork Revolution saranno esclusive console totali Xbox , quindi non approderanno su PS5 o Nintendo Switch 2. Una scelta perfettamente in linea con la nuova direzione voluta dalla CEO Asha Sharma , che punta a riportare le esclusive al centro della strategia Xbox , offrendo ai giocatori un motivo concreto per scegliere le console della casa di Redmond.

Matt Booty, chief content officer di Xbox, ha fatto maggiore chiarezza sulla strategia di Microsoft riguardo alle esclusive Xbox e su come verrà stabilito quali giochi arriveranno anche sulle console rivali e quali invece rimarranno confinati all'ecosistema verdecrociato, ovvero Xbox Series X|S, PC e la futura Xbox Helix.

Microsoft vuole fare chiarezza sulla questione esclusive Xbox

Intervistato da Gamertag Radio, Booty ha spiegato che l'obiettivo è dare ai giocatori motivazioni chiare per acquistare una console Xbox e restare all'interno dell'ecosistema.

Asha Sharma e Matt Booty

"Sì. Vogliamo dare alle persone un motivo per salire a bordo con Xbox. Vogliamo che abbiano un motivo per comprare una Xbox, un motivo per essere fan di Xbox. Allo stesso tempo vogliamo ricompensare tutti i giocatori che sono con noi da tanto tempo. Sappiamo che le esclusive sono importanti. Ecco perché abbiamo Gears in arrivo nel 2026 e Clockwork nel 2027."

Booty ha poi chiarito che Microsoft sarà trasparente nel distinguere ciò che sarà esclusiva Xbox da ciò che potrebbe arrivare su PlayStation o Switch 2. I giochi multiplayer e live service continueranno a essere multipiattaforma. Tutti gli altri titoli verranno valutati caso per caso. Al momento dell'annuncio della data di uscita, verranno sempre indicate anche le piattaforme, così da evitare confusione e malumori.

"Vogliamo anche essere chiari: i nostri grandi giochi multiplayer e live service continueranno a essere multipiattaforma. Se abbiamo già promesso qualcosa ai giocatori, manterremo quella promessa. E poi, come ha detto Asha, prenderemo la decisione giusta, non quella più veloce."

"Continueremo a riflettere su questo anche in futuro. E sapete bene che il nostro principio è che, quando annunciamo una data, annunciamo anche le piattaforme. Quindi sarà tutto valutato caso per caso, ma saremo chiari: quando c'è una data, ci sono anche le piattaforme, e saprete qual è la scelta."

È bene precisare che questa nuova strategia non riguarda i giochi già confermati per PS5, come Halo: Campaign Evolved e Fable: Microsoft ha ribadito che manterrà la parola data e pubblicherà regolarmente questi titoli anche sulla console rivale.