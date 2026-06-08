Monster Hunter World raggiunge 30 milioni di copie vendute e si riconferma il maggior successo di Capcom

Capcom ha annunciato che Monster Hunter World ha superato quota 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal suo debutto nel 2018. Al momento è il gioco di maggior successo di sempre per la compagnia giapponese.

Il fascino del Nuovo Mondo

I dati includono sia le copie di Monster Hunter World sia quelle della Iceborne Master Edition, il bundle che comprende gioco base ed espansione. Gli ultimi numeri ufficiali risalivano al 31 marzo, quando il totale era fermo a 29,6 milioni: significa che in poco più di due mesi sono state vendute circa altre 400.000 copie aggiuntive, un risultato tutt'altro che scontato per un gioco con oltre otto anni sulle spalle. Si tratta di cifre paragonabili a quelle registrate da Monster Hunter Wilds nello scorso trimestre fiscale (31 dicembre - 31 marzo).

Come accennato in precedenza, Monster Hunter World si riconferma il gioco più venduto di sempre di Capcom e anche con un ampio margine rispetto agli altri. Stando ai dati del 31 marzo, al secondo posto troviamo Monster Hunter Rise del 2021 con 18,6 milioni di copie, seguito dal Remake di Resident Evil 2 a 18,3 milioni. Inoltre, sono state vendute ben 16 milioni del solo Iceborne, a oggi una delle espansioni di maggior successo del mercato.

Monster Hunter Wilds invece al momento è a quota 11,4 milioni di copie, di cui 10 milioni piazzate nel primo mese, il miglior lancio di sempre per un gioco Capcom. Il titolo tuttavia ha avuto un tracollo netto subito dopo il primo mese, ma l'arrivo dell'espansione Ascendance nel 2027 potrebbe cambiare la percezione del pubblico e risollevare le vendite, come per certi versi già visto con Monster Hunter Rise: Sunbreak.