Monster Hunter Wilds, Rise e World abbandoneranno Windows 10 il mese prossimo

Nel caso non abbiate ancora effettuato il passaggio a Windows 11, c'è dunque da tenere presente che Capcom ha intenzione di concludere il supporto per i tre recenti Monster Hunter su tale software, sebbene questo non abbia probabili ripercussioni immediate.

Si avvina quella che potrebbe essere considerata la fine di un'era per i più recenti capitoli di Monster Hunter, considerando che Capcom ha annunciato che Monster Hunter Wilds, Rise e World abbandoneranno il supporto per Windows 10 il mese prossimo.

Cosa succederà dopo il 14 ottobre?

Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Rise e Monster Hunter World continueranno probabilmente a poter essere giocati su Windows 10 ancora a lungo, ma bisogna tenere presente che, con la fine del supporto per il sistema operativo in questione, termineranno gli aggiornamenti tecnici specifici per tale piattaforma.

Per quanto riguarda Monster Hunter Rise e Monster Hunter World il problema è ancora meno percettibile, in quanto entrambi i giochi non ricevono più aggiornamenti frequenti da un bel pezzo e si avviano probabilmente al semplice mantenimento di fine ciclo, ma Monster Hunter Wilds è un gioco più nuovo e la cosa potrebbe avere maggiori riflessi.

Considerando peraltro che Monster Hunter Wilds è stato lanciato in condizioni tecniche non propriamente ottimali e che necessiterà ancora di diversi aggiornamenti, questo stop al supporto di Windows 10 potrebbe avere un impatto più sensibile sui giocatori rimasti su tale sistema operativo.

