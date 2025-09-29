Alcuni giochi LEGO potrebbero ricevere un upgrade Nintendo Switch 2 Edition

Sono passati solo pochi mesi dal debutto di Nintendo Switch 2 nei negozi, ma abbiamo già assistito all'arrivo di numerosi upgrade gratuiti o a pagamento per titoli originariamente pubblicati su Switch, che mirano a sfruttare al meglio le potenzialità hardware della nuova console, offrendo miglioramenti grafici e prestazionali.

Alla lista delle cosiddette "Nintendo Switch 2 Edition" potrebbero presto aggiungersi anche diversi videogiochi LEGO. A suggerirlo è uno stand allestito da Nintendo durante lo Zurich Pop Con dello scorso fine settimana, dove è stato avvistato un banner raffigurante alcuni titoli firmati TT Games basati sul celebre franchise dei mattoncini colorati, accompagnati dal logo di Nintendo Switch 2.