Alcuni giochi LEGO potrebbero ricevere un upgrade Nintendo Switch 2 Edition

Sono passati solo pochi mesi dal debutto di Nintendo Switch 2 nei negozi, ma abbiamo già assistito all'arrivo di numerosi upgrade gratuiti o a pagamento per titoli originariamente pubblicati su Switch, che mirano a sfruttare al meglio le potenzialità hardware della nuova console, offrendo miglioramenti grafici e prestazionali.
Alla lista delle cosiddette "Nintendo Switch 2 Edition" potrebbero presto aggiungersi anche diversi videogiochi LEGO. A suggerirlo è uno stand allestito da Nintendo durante lo Zurich Pop Con dello scorso fine settimana, dove è stato avvistato un banner raffigurante alcuni titoli firmati TT Games basati sul celebre franchise dei mattoncini colorati, accompagnati dal logo di Nintendo Switch 2.
Da Star Wars a Jurassic Park
Come mostrato nello scatto qui sotto, i giochi coinvolti sarebbero: LEGO City: Undercover, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, LEGO Jurassic World, LEGO Harry Potter e LEGO DC Super-Villains.
Naturalmente, è bene prendere la notizia con cautela: il materiale promozionale non costituisce una conferma ufficiale dell'arrivo di upgrade mirati per Nintendo Switch 2 per i titoli citati. Non resta che attendere eventuali comunicazioni da parte di LEGO e TT Games. In ogni caso, se confermato, si tratterebbe di un'ottima notizia per chi già possiede questi giochi o per gli appassionati del genere.