EA Sports FC 26 subito in vetta alla classifica UK, ma anche Silent Hill f parte benissimo

Da GfK arriva la tradizionale classifica settimanale per il mercato del Regno Unito, con i dati di vendita che dimostrano come EA Sports FC 26 abbia prevedibilmente conquistato subito la vetta, ma anche Silent Hill f è partito molto bene.

La simulazione di calcio EA ha debuttato ovviamente in prima posizione, e probabilmente resterà in alto a lungo, considerando che, di volta in volta, i capitoli della serie rimangono ai vertici della classifica britannica per praticamente tutto l'anno, dunque la cosa era ampiamente prevedibile.

Più sorprendente è invece l'avvio di Silent Hill f, che si piazza in seconda posizione: in effetti, proprio nelle ore scorse Konami ha annunciato il primo grande traguardo di vendite raggiunto dal gioco, con 1 milione di copie registrato praticamente nella prima giornata sul mercato.