0

EA Sports FC 26 subito in vetta alla classifica UK, ma anche Silent Hill f parte benissimo

La classifica britannica della settimana scorsa mostra l'avvio poco sorprendente di EA Sports FC 26 e uno invece più interessante di Silent Hill f, oltre anche a Sonic Racing: CrossWorlds.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/09/2025
Un'immagine promozionale di EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Articoli News Video Immagini

Da GfK arriva la tradizionale classifica settimanale per il mercato del Regno Unito, con i dati di vendita che dimostrano come EA Sports FC 26 abbia prevedibilmente conquistato subito la vetta, ma anche Silent Hill f è partito molto bene.

La simulazione di calcio EA ha debuttato ovviamente in prima posizione, e probabilmente resterà in alto a lungo, considerando che, di volta in volta, i capitoli della serie rimangono ai vertici della classifica britannica per praticamente tutto l'anno, dunque la cosa era ampiamente prevedibile.

Più sorprendente è invece l'avvio di Silent Hill f, che si piazza in seconda posizione: in effetti, proprio nelle ore scorse Konami ha annunciato il primo grande traguardo di vendite raggiunto dal gioco, con 1 milione di copie registrato praticamente nella prima giornata sul mercato.

La top ten del Regno Unito

EA Sports FC 26 e Silent Hill f si piazzano dunque rispettivamente al primo e secondo posto, mentre la terza new entry di grosso calibro questa settimana è Sonic Racing: CrossWorlds, che si piazza in quarta posizione.

A quanto pare, la sfida storica fra i kart racing viene vinta ancora una volta da Mario Kart World, che anche nella settimana di lancio del concorrente diretto riesce a piazzarsi al di sopra di questo, in terza posizione.

EA Sports FC 26, la recensione: il gameplay a 2 velocità ha funzionato? EA Sports FC 26, la recensione: il gameplay a 2 velocità ha funzionato?

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito:

  1. EA Sports FC 26
  2. Silent Hill f
  3. Mario Kart World
  4. Sonic Racing: CrossWorlds
  5. Borderlands 4
  6. Donkey Kong Bananza
  7. Minecraft
  8. NBA 2K26
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Grand Theft Auto 5

L'andamento è piuttosto regolare per quanto riguarda le altre posizioni, ma assistiamo se non altro a tre new entry di notevole rilievo che si piazzano nelle posizioni alte della classifica.

L'altro debutto della settimana scorsa è rappresentato da Pac-Man World 2: Re-Pac che raggiunge la posizione 14. Ricordiamo che la classifica riguarda il mercato britannico solo in riferimento alla vendita di giochi fisici in retail.

#Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports FC 26 subito in vetta alla classifica UK, ma anche Silent Hill f parte benissimo