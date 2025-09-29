EA Sports FC 26 subito in vetta alla classifica UK, ma anche Silent Hill f parte benissimo

Da GfK arriva la tradizionale classifica settimanale per il mercato del Regno Unito, con i dati di vendita che dimostrano come EA Sports FC 26 abbia prevedibilmente conquistato subito la vetta, ma anche Silent Hill f è partito molto bene.
La simulazione di calcio EA ha debuttato ovviamente in prima posizione, e probabilmente resterà in alto a lungo, considerando che, di volta in volta, i capitoli della serie rimangono ai vertici della classifica britannica per praticamente tutto l'anno, dunque la cosa era ampiamente prevedibile.
Più sorprendente è invece l'avvio di Silent Hill f, che si piazza in seconda posizione: in effetti, proprio nelle ore scorse Konami ha annunciato il primo grande traguardo di vendite raggiunto dal gioco, con 1 milione di copie registrato praticamente nella prima giornata sul mercato.
La top ten del Regno Unito
EA Sports FC 26 e Silent Hill f si piazzano dunque rispettivamente al primo e secondo posto, mentre la terza new entry di grosso calibro questa settimana è Sonic Racing: CrossWorlds, che si piazza in quarta posizione.
A quanto pare, la sfida storica fra i kart racing viene vinta ancora una volta da Mario Kart World, che anche nella settimana di lancio del concorrente diretto riesce a piazzarsi al di sopra di questo, in terza posizione.
Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito:
- EA Sports FC 26
- Silent Hill f
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Borderlands 4
- Donkey Kong Bananza
- Minecraft
- NBA 2K26
- Mario Kart 8 Deluxe
- Grand Theft Auto 5
L'andamento è piuttosto regolare per quanto riguarda le altre posizioni, ma assistiamo se non altro a tre new entry di notevole rilievo che si piazzano nelle posizioni alte della classifica.
L'altro debutto della settimana scorsa è rappresentato da Pac-Man World 2: Re-Pac che raggiunge la posizione 14. Ricordiamo che la classifica riguarda il mercato britannico solo in riferimento alla vendita di giochi fisici in retail.