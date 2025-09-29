I fan di Resident Evil Requiem si sentono frustrati a causa dei rumor, dice il producer

Secondo quanto riferito dal producer Masata Kumazawa in un'intervista concessa durante il Tokyo Game Show 2025, i fan di Resident Evil Requiem si sentono frustrati a causa dei rumor che circolano e che non trovano riscontro da parte di Capcom nella forma di conferme e annunci ufficiali.

"A volte parlo con persone che si comportano come se le varie teorie e i rumor fossero fatti già confermati ufficialmente, e partono a discuterne su quella base", ha raccontato Kumazawa. "Vorrei che tutti ricordassero di calmarsi un po': ciò che vi abbiamo mostrato finora è tutto quello che possiamo dire."

"La gente si arrabbia con noi perché, anche se non abbiamo promesso nulla, le voci e le teorie si sono talmente diffuse da sembrare realtà", ha continuato il producer, facendo poi un esempio specifico.

Kumazawa, in particolare, ha fatto riferimento alle teorie che ruotano attorno alla misteriosa figura dell'uomo incappucciato che si vede negli ultimi video di Resident Evil Requiem.