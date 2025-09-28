Un video mostra Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2, e sembra notevole

In attesa di poter provare con mano il nuovo capitolo della saga Capcom, insomma, tutto fa pensare che la versione Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem sarà in grado di offrire un'esperienza davvero interessante e dal grande impatto visivo , quantomeno in portabilità.

Resident Evil: Requiem non era previsto per Nintendo Switch 2: Capcom spiega perché ha cambiato idea

Nel filmato non si notano gli artefatti da ricostruzione visibili nelle prime immagini del gioco, e il sistema di illuminazione contribuisce in maniera importante alla creazione di atmosfere cariche di tensione, mentre la protagonista del gioco cerca di fuggire dal luogo in cui si è risvegliata.

Un video mostra Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 , e sembra che anche questa versione del survival horror targato Capcom sia notevole, nonostante le prime sensazioni espresse in merito fossero tutt'altro che positive sul piano tecnico.

Ci saranno delle sorprese?

A quanto pare tutto ciò che è stato mostrato finora di Resident Evil Requiem non rappresenta appieno l'offerta del nuovo episodio della serie, visto che secondo un noto leaker a breve verrà annunciato un secondo personaggio giocabile oltre alla già citata Grace Ashcroft.

La fonte riferisce che il personaggio in questione sarebbe Leon Kennedy, una figura iconica e centrale per il franchise, recentemente protagonista dello straordinario remake di Resident Evil 4. Tuttavia durante il Tokyo Game Show l'annuncio in questione non è arrivato: staremo a vedere.