Un video mostra Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2, e sembra notevole

Un video mostra Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2, e sembra che anche questa versione del survival horror targato Capcom sia notevole, nonostante le prime sensazioni espresse in merito fossero tutt'altro che positive sul piano tecnico.
Complice la modalità portatile e dunque uno schermo di dimensioni limitate, infatti, l'inquietante avventura che ci metterà nei panni di Grace Ashcroft pare sfruttare molto bene le capacità della console ibrida giapponese, impiegando probabilmente il DLSS per effettuare il rendering a una risoluzione effettiva relativamente bassa.
Nel filmato non si notano gli artefatti da ricostruzione visibili nelle prime immagini del gioco, e il sistema di illuminazione contribuisce in maniera importante alla creazione di atmosfere cariche di tensione, mentre la protagonista del gioco cerca di fuggire dal luogo in cui si è risvegliata.
In attesa di poter provare con mano il nuovo capitolo della saga Capcom, insomma, tutto fa pensare che la versione Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem sarà in grado di offrire un'esperienza davvero interessante e dal grande impatto visivo, quantomeno in portabilità.
Ci saranno delle sorprese?
A quanto pare tutto ciò che è stato mostrato finora di Resident Evil Requiem non rappresenta appieno l'offerta del nuovo episodio della serie, visto che secondo un noto leaker a breve verrà annunciato un secondo personaggio giocabile oltre alla già citata Grace Ashcroft.
La fonte riferisce che il personaggio in questione sarebbe Leon Kennedy, una figura iconica e centrale per il franchise, recentemente protagonista dello straordinario remake di Resident Evil 4. Tuttavia durante il Tokyo Game Show l'annuncio in questione non è arrivato: staremo a vedere.