Borderlands 4 rivela il nuovo Cacciatore C4SH con un teaser trailer

Gearbox Software ha pubblicato un teaser trailer dedicato a C4SH, il nuovo Cacciatore di Borderlands 4 che farà il proprio debutto nel primo Story Pack dedicato allo sparatutto, Mad Ellie and the Vault of the Damned, in arrivo all'inizio del 2026.

Annunciato nel corso del Tokyo Game Show 2025, C4SH si presenta come un personaggio molto particolare, che ama l'azzardo e si affida spesso al caso fra dadi, carte e persino roulette russe: un approccio che dona al suo stile di combattimento un sapore del tutto inedito e diverso rispetto agli altri Cacciatori.

Gli utenti che desiderano aggiungere C4SH al proprio roster potranno acquistare la Super Deluxe Edition di Borderlands 4 o l'aggiornamento a questa versione, ottenendo così il Vault Hunter Pack, oppure comprare direttamente il primo Story Pack.

Non è tutto: il teaser trailer dedicato a C4SH porta la firma di Rubert Gruber, talentuoso illustratore e art director che ha realizzato le animazioni di presentazione del personaggio.