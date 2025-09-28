1

Borderlands 4 rivela il nuovo Cacciatore C4SH con un teaser trailer

Gearbox Software ha pubblicato un teaser trailer per mostrare C4SH, il nuovo Cacciatore della Cripta che farà il proprio debutto in Borderlands 4 prossimamente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/09/2025
C4SH, il nuovo Cacciatore della Cripta di Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Articoli News Video Immagini

Gearbox Software ha pubblicato un teaser trailer dedicato a C4SH, il nuovo Cacciatore di Borderlands 4 che farà il proprio debutto nel primo Story Pack dedicato allo sparatutto, Mad Ellie and the Vault of the Damned, in arrivo all'inizio del 2026.

Annunciato nel corso del Tokyo Game Show 2025, C4SH si presenta come un personaggio molto particolare, che ama l'azzardo e si affida spesso al caso fra dadi, carte e persino roulette russe: un approccio che dona al suo stile di combattimento un sapore del tutto inedito e diverso rispetto agli altri Cacciatori.

Gli utenti che desiderano aggiungere C4SH al proprio roster potranno acquistare la Super Deluxe Edition di Borderlands 4 o l'aggiornamento a questa versione, ottenendo così il Vault Hunter Pack, oppure comprare direttamente il primo Story Pack.

La nuova patch di Borderlands 4 aggiunge l'opzione per il FOV su console e migliora le performance La nuova patch di Borderlands 4 aggiunge l'opzione per il FOV su console e migliora le performance

Non è tutto: il teaser trailer dedicato a C4SH porta la firma di Rubert Gruber, talentuoso illustratore e art director che ha realizzato le animazioni di presentazione del personaggio.

Problemi su Nintendo Switch 2?

Non tutte le notizie più recenti su Borderlands 4 sono positive, purtroppo: la versione Nintendo Switch 2 del gioco è stata rinviata a data da destinarsi quando mancavano ormai soltanto pochi giorni al lancio, ad esempio, e permangono alcune problematiche tecniche sulle altre piattaforme.

Nonostante tutto, Borderlands 4 sembra aver totalizzato finora 2,5 milioni di giocatori, divisi in maniera più o meno simile fra PC e console, e dispone senz'altro del potenziale per crescere ulteriormente nelle prossime settimane.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Borderlands 4 rivela il nuovo Cacciatore C4SH con un teaser trailer