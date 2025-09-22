0

Quanto ha venduto Borderlands 4? Ecco cosa dicono gli analisti

Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, ecco quanto ha venduto finora Borderlands 4 e gli incassi che è riuscito a produrre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/09/2025
Una dei Cacciatori di Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4 ha totalizzato oltre 2,5 milioni di giocatori dal lancio a oggi, generando incassi che superano quota 150 milioni di dollari: sono queste le stime effettuate da Alinea Analytics, che sembrano confermare il successo dello sparatutto di Gearbox Software.

Secondo gli analisti, Borderlands 4 ha venduto più di 1,3 milioni di copie su Steam e oltre un milione su console, superando i 300.000 giocatori contemporanei di picco sulla piattaforma digitale Valve al debutto e conquistando in particolar modo un'utenza con base negli Stati Uniti.

Oltre la metà degli utenti provengono infatti dagli USA, con le rimanenti quote divise fra Cina, Germania, Regno Unito e Canada, in ordine decrescente. Negli Stati Uniti si trova anche oltre la metà dei giocatori su PlayStation, con quote comprese fra il 5% e l'8% divise fra Regno Unito, Germania, Francia e Canada.

Borderlands 4, la recensione di una rivoluzione a metà, ma può bastare? Borderlands 4, la recensione di una rivoluzione a metà, ma può bastare?

Non è tutto: nel suo rapporto, Alinea Analytics rivela che il 59% dei giocatori di Borderlands 4 su Steam ha provato anche Borderlands 2 e il 51% Borderlands 3, mentre solo il 22% si è cimentato con Tiny Tina's Wonderlands.

I problemi con le prestazioni non hanno inciso

Si è parlato spesso dei problemi tecnici di Borderlands 4, ma secondo Alinea Analytics si tratta di un aspetto che non ha inciso sulle vendite e di cui la gente tenderà a dimenticarsi non appena Gearbox Software pubblicherà gli aggiornamenti necessari a risolvere questi inconvenienti.

Certo, non c'è dubbio che gli interventi di Randy Pitchford al riguardo non abbiano aiutato a rasserenare gli animi, anzi.

