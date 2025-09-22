Aspyr ha rimosso la voce generata con l'IA da Tomb Raider IV-VI Remastered dopo la denuncia della doppiatrice

Aspyr ha appena pubblicato una patch per rimuovere alcune battute doppiate usando l'intelligenza artificiale di Tomb Raider IV-VI Remastered . Il problema, di fondo, è che l'ha usata per copiare la voce della doppiatrice originale, Françoise Cadol, senza riconoscerle nulla.

Furto di voce

Aspyr ha dovuto compiere questo passo perché denunciata da Cadol, che ha doppiato Lara Croft nei film con Angelina Jolie e nei giochi della serie degli anni 90.

Cadol ha dichiarato di aver appreso del furto di voce dopo l'aggiornamento di agosto di Tomb Raider IV-VI Remastered, con cui le differenze tra il nuovo e il vecchio doppiaggio sono diventate evidenti.

La richiesta dei suoi legali è stata quella di ritirare il gioco dal mercato e di avere i dati del numero di copie vendute dal lancio. L'avvocato di Cadol, Jonathan Elkaim, ha dichiarato: "Si nota immediatamente un impatto metallico molto forte, è molto spezzato, privo di intonazione o, al contrario, eseguito male. Ma il timbro ricorda quello di Françoise."

Chiaramente la notizia ha fatto infuriare moltissime persone, come Paul Douglas, uno degli autori del Tomb Raider originale del 1996, insieme a Toby Gard, che ha sottolineato come la scelta fatta da Aspyr sia davvero pessima.

L'azione legale di Cadol va anche inquadrata nella campagna #TouchePasMaVF dei doppiatori francesi contro l'utilizzo delle loro voci per addestrare i modelli di IA.