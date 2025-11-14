0

Tomb Raider IV-VI Remastered in offerta su Amazon al prezzo minimo storico per PlayStation 5

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Tomb Raider IV-VI Remastered al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/11/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante che fa calare il prezzo di Tomb Raider IV-VI Remastered per PS5: lo sconto attivo è del 23% e il costo totale e finale d'acquisto è di 26,99€, minimo storico sulla piattaforma.Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: La raccolta Tomb Raider IV-VI Remastered riporta in vita tre capitoli della saga di Lara Croft, riproposti con una veste moderna ma rispettosa delle versioni originali. Tomb Raider: The Last Revelation apre il viaggio con la scoperta fatale della tomba perduta del dio egizio Seth, Lara libera involontariamente l'antica divinità, dando inizio a una profezia capace di trascinare il mondo nell'oscurità.

Ulteriori dettagli sugli altri due giochi

La storia prosegue con Tomb Raider: Chronicles, ambientato dopo gli eventi del capitolo precedente. Lara è dispersa e creduta morta, sepolta sotto le rovine di una tomba egizia. Durante la sua commemorazione, amici e alleati ricordano episodi inediti della sua vita, rivelando segreti e missioni mai raccontate che arricchiscono la sua leggenda.

Lara Croft
Lara Croft

Infine, Tomb Raider: The Angel of Darkness segna un deciso cambio di tono: accusata di omicidio, Lara diventa una ricercata costretta a indagare su una cospirazione oscura che coinvolge esperimenti alchemici e la ricerca di misteriosi artefatti. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

