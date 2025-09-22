Tom Holland ha battuto la testa sul set di Spider-Man: Brand New Day ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale per via del trauma cranico che si è procurato. A quanto pare l'attore stava girando una scena acrobatica, ma qualcosa è andato storto.

La vicenda è avvenuta venerdì, ma è emersa solo nelle ultime ore per via di un articolo pubblicato dal Sun, che ha riportato come il servizio di ambulanze inglese abbia risposto a una chiamata arrivata alle 10.30, in cui veniva richiesto un intervento per "prestare soccorso a un paziente che aveva riportato un infortunio".

Secondo il quotidiano inglese, Holland ha subito una commozione cerebrale che potrebbe aver lasciato degli strascichi, visto che l'attore è poi intervenuto a una cena di beneficenza insieme al padre e alla sua fidanzata Zendaya, ma avrebbe lasciato l'evento in anticipo dopo essersi sentito male.

Sull'entità dell'infortunio ci sono pareri contrastanti: qualcuno sostiene che terrà l'interprete lontano dal set per un po' di tempo, qualcun altro dice invece che non avrà particolari conseguenze e che Holland tornerà al lavoro dopo una breve pausa.