I combattimenti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono stati presentati in un trailer

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un trailer dedicato ai combattimenti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il remake del terzo capitolo della serie annunciato nel corso dell'ultimo RGG Summit e in arrivo il prossimo 12 febbraio.
Le sequenze si soffermano sul repertorio di Kazuma Kiryu, che rispetto alla versione originale di Yakuza 3 include molte più mosse, riprendendo il personaggio in due momenti distinti della campagna, che è possibile inquadrare in base agli abiti del Dragone di Dojima.
Le sequenze iniziali mostrano come Kazuma sia in grado di affrontare molteplici avversari usando le mani nude e una serie di dolorosissime finisher: uno dei tratti caratterizzanti della serie Yakuza fin dagli albori, che sfrutta spesso gli oggetti degli scenari per dar vita a manovre tremende.
La parte finale del trailer, invece, vede il protagonista dell'avventura utilizzare alcune armi: un potente nunchaku, ad esempio, ma anche un tonfa e uno scudo improvvisato, che gli consentono di sferrare micidiali combinazioni e mettere rapidamente fuori gioco gli avversari.
Un remake doveroso
Annunciato nell'ambito del Tokyo Game Show, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties si pone come un rifacimento doveroso per il terzo capitolo della saga di Kazuma Kiryu, che è stato riproposto con una semplice remaster alcuni anni fa ma aveva decisamente bisogno di un'operazione in stile Kiwami.
Peraltro il pacchetto non si limiterà a includere il remake di Yakuza 3, ma offrirà agli appassionati anche una campagna inedita, Dark Ties, con un protagonista d'eccezione: Yoshitaka Mine.