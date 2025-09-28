12

I combattimenti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono stati presentati in un trailer

Ryu Ga Gotoku Studio ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai combattimenti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che rivoluzionano l'impianto originale del terzo capitolo della serie SEGA.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/09/2025
Kazuma Kiryu all'attacco in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un trailer dedicato ai combattimenti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il remake del terzo capitolo della serie annunciato nel corso dell'ultimo RGG Summit e in arrivo il prossimo 12 febbraio.

Le sequenze si soffermano sul repertorio di Kazuma Kiryu, che rispetto alla versione originale di Yakuza 3 include molte più mosse, riprendendo il personaggio in due momenti distinti della campagna, che è possibile inquadrare in base agli abiti del Dragone di Dojima.

Le sequenze iniziali mostrano come Kazuma sia in grado di affrontare molteplici avversari usando le mani nude e una serie di dolorosissime finisher: uno dei tratti caratterizzanti della serie Yakuza fin dagli albori, che sfrutta spesso gli oggetti degli scenari per dar vita a manovre tremende.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, per i 20 anni della serie, Sega svela gli oscuri legami di Kazuma Kiryu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, per i 20 anni della serie, Sega svela gli oscuri legami di Kazuma Kiryu

La parte finale del trailer, invece, vede il protagonista dell'avventura utilizzare alcune armi: un potente nunchaku, ad esempio, ma anche un tonfa e uno scudo improvvisato, che gli consentono di sferrare micidiali combinazioni e mettere rapidamente fuori gioco gli avversari.

Un remake doveroso

Annunciato nell'ambito del Tokyo Game Show, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties si pone come un rifacimento doveroso per il terzo capitolo della saga di Kazuma Kiryu, che è stato riproposto con una semplice remaster alcuni anni fa ma aveva decisamente bisogno di un'operazione in stile Kiwami.

Peraltro il pacchetto non si limiterà a includere il remake di Yakuza 3, ma offrirà agli appassionati anche una campagna inedita, Dark Ties, con un protagonista d'eccezione: Yoshitaka Mine.

