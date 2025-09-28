I combattimenti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono stati presentati in un trailer

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un trailer dedicato ai combattimenti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il remake del terzo capitolo della serie annunciato nel corso dell'ultimo RGG Summit e in arrivo il prossimo 12 febbraio.

Le sequenze si soffermano sul repertorio di Kazuma Kiryu, che rispetto alla versione originale di Yakuza 3 include molte più mosse, riprendendo il personaggio in due momenti distinti della campagna, che è possibile inquadrare in base agli abiti del Dragone di Dojima.

Le sequenze iniziali mostrano come Kazuma sia in grado di affrontare molteplici avversari usando le mani nude e una serie di dolorosissime finisher: uno dei tratti caratterizzanti della serie Yakuza fin dagli albori, che sfrutta spesso gli oggetti degli scenari per dar vita a manovre tremende.

La parte finale del trailer, invece, vede il protagonista dell'avventura utilizzare alcune armi: un potente nunchaku, ad esempio, ma anche un tonfa e uno scudo improvvisato, che gli consentono di sferrare micidiali combinazioni e mettere rapidamente fuori gioco gli avversari.