Qualcomm X2 Elite Extreme sfida l’M4 Max, ma Apple è ancora avanti nei test CPU

Un recente confronto fra il Qualcomm X2 Elite Extreme e l'M4 Max di Apple ha messo a confronto i due chip, con un vantaggio del prodotto di Cupertino.

Il nuovo Snapdragon X2 Elite Extreme, appena annunciato da Qualcomm, rappresenta un passo importante nell'evoluzione dei chip ARM per laptop. Nonostante i miglioramenti rispetto alla precedente generazione, il processore non riesce ancora a scalzare dal trono l'Apple M4 Max, che rimane il punto di riferimento in termini di prestazioni sia single-core che multi-core. Secondo i dati resi noti, il reference laptop con Snapdragon X2 Elite Extreme ha raggiunto un punteggio di 162 punti in single-thread e 1.968 punti in multi-thread su Cinebench 2024. Numeri impressionanti, ma inferiori rispetto al rivale di Cupertino: l'M4 Max è più veloce del 9,5% in single-core e mantiene un vantaggio del 2,8% in multi-core.

Qualcomm X2 Elite Extreme vs M4 Max: i chip x86 Il quadro cambia drasticamente quando il confronto si sposta verso i chip x86. Qui il nuovo Snapdragon mette a segno una vera e propria "rivoluzione": rispetto all'AMD Ryzen AI 9 HX 370, il processore Qualcomm vanta un vantaggio medio del 34% in single-thread e del 55% in multi-thread. Ancora più netto il divario con l'Intel Core Ultra 9 288V, dove lo X2 Elite Extreme segna un +31% in single-core e addirittura un +234% in multi-core. Snapdragon X2 Elite Extreme e X2 Elite: due nuovi SoC a 3nm progettati per notebook e PC portatili Questi risultati confermano che Qualcomm ha praticamente "cancellato" le offerte x86 di ultima generazione in ambito laptop, imponendo ARM come architettura dominante in termini di efficienza e prestazioni. Tuttavia, nel confronto diretto con Apple, la battaglia resta aperta: Cupertino mantiene il primato, ma Qualcomm ha mostrato di aver ridotto drasticamente il gap già alla sua seconda generazione di SoC per notebook.