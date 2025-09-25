Snapdragon X2 Elite Extreme e X2 Elite: due nuovi SoC a 3nm progettati per notebook e PC portatili

Oltre allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm ha annunciato due nuove piattaforme destinate al mondo dei computer portatili: lo Snapdragon X2 Elite Extreme e lo Snapdragon X2 Elite. Si tratta di due soluzioni che sfruttano il processo produttivo a 3 nanometri e segnano un passo avanti nell'ingresso dell'architettura ARM nel segmento PC, tradizionalmente dominato da Intel e AMD.

Le due varianti sono pensate per target differenti: la versione Extreme punta a massimizzare le prestazioni per applicazioni professionali e carichi di lavoro complessi, mentre lo Snapdragon X2 Elite offre un ventaglio di configurazioni più ampio, adatto a notebook sottili e leggeri. Entrambe le piattaforme condividono alcune caratteristiche chiave, come la nuova GPU Adreno e una NPU Hexagon ottimizzata per l'elaborazione di intelligenza artificiale.

L'obiettivo dichiarato di Qualcomm è posizionarsi come alternativa credibile alle soluzioni Apple, in particolare ai chip della serie M, e al tempo stesso proporre un nuovo standard per i PC con Windows.