Resident Evil: Requiem non era previsto per Nintendo Switch 2: Capcom spiega perché ha cambiato idea

Resident Evil: Requiem è stato annunciato inizialmente solo per PC, PS5 e Xbox Series X | S, ma alla fine Capcom ha confermato anche la versione Nintendo Switch 2: perché ha cambiato idea?

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/09/2025
Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Nintendo Switch 2 potrà contare sull'arrivo di Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil Village e, ancora più importante, il nuovo Resident Evil Requiem, tutti il 27 febbraio 2026. Forse lo davate per scontato, visto che la piattaforma della grande N è di successo, ma la verità è che inizialmente Capcom non aveva pianificato di pubblicare Requiem su Nintendo Switch 2.

Al Tokyo Game Show 2025, il produttore Masato Kumazawa ha spiegato perché la compagnia ha cambiato idea.

Perché Capcom ha cambiato idea su Resident Evil Requiem per Switch 2

Kumazawa ha parlato con IGN USA e ha detto: "La versione Nintendo Switch 2 non è stata annunciata quando abbiamo iniziato a definire i piani per Requiem, quindi ovviamente non era parte dei piani originali. Quando Nintendo Switch 2 è stata annunciata siamo stati in grado di fare dei test per lo sviluppo dei giochi con la piattaforme e abbiamo pensato che sarebbe stato notevole poter portare i giochi di Resident Evil su questa console."

"Abbiamo iniziato internamente con un port di Resident Evil: Village per vedere se avrebbe funzionato su tale hardware e sembrava fantastico, quindi questo ci ha dato la sicurezza di aggiungere la versione Nintendo Switch di Requiem ai nostri piani e questo ci ha portati al recente annuncio nel quale abbiamo confermato che non solo Requiem, ma anche 7 e 8 sarebbero arrivati su Nintendo Switch 2 nello stesso momento".

Resident Evil Requiem si mostra con un nuovo trailer al Capcom Online Program del TGS 2025 Resident Evil Requiem si mostra con un nuovo trailer al Capcom Online Program del TGS 2025

Inoltre, Kumazawa spiega che la versione Nintendo Switch 2 di Requiem non ha reali differenze in termini di funzionalità rispetto alle altre. Secondo la testimonianza di IGN USA, inoltre, l'opera gira molto bene sulla console ibrida di Nintendo.

Sappiamo poi che Resident Evil Requiem includerà un nuovo sistema di gioco ancora non mostrato.

