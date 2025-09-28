Trump pretende che Microsoft licenzi Lisa Monaco, ex-procuratrice e ora dirigente della compagnia

Trump ha affermato che la donna è stata "aiutante Senior della Sicurezza Nazionale sotto Barack Hussein Obama e Vice Procuratore Generale ossessionata con leggi e armi sotto lo sbilenco Joe Biden e sotto il Procuratore Generale Merrick Garland, che è stato un burattino di Lisa".

Il Presidente Donald Trump degli Stati Uniti d'America è sempre pronto a imporre il proprio pensiero sulle compagnie più grandi del mondo. Che ci riesca è un altro discorso, ma ora ha una nuova pretesa nei confronti di Microsoft : la società deve licenziare Lisa Monaco , la Presidente degli affari globali.

Le parole di Trump a Microsoft

"È mia opinione che Microsoft dovrebbe immediatamente terminare il contratto di Lisa Monaco", ha scritto su Truth Social. Trump è un fermo oppositore di Monaco e le ha revocato i diritti di sicurezza a inizio anno, in un ordine che ha incluso anche Biden, Kamala Harris, Hilary Clinton e l'intera famiglia Biden.

Il messaggio di Trump su Trush Social

Monaco si è unica a Microsoft a maggio, con il compito di sovrintendere alle regolamentazioni di cybersicurezza e alle relazioni con i governi mondiali. Fin da subito l'assunzione è stata criticata, ad esempio da Laura Loomer - attività di destra e alleata di Trump - che ha anche lamentato il fatto che il CEO di Microsoft Satya Nadella è "nato in India" e lo ha accusato di "vergognosi comportamenti da truffatore". Ora, Loomer ha ricondiviso il messaggio di Trump e affermato che gli USA dovrebbero cancellare i contratti governativi con Microsoft.

Trump in precedenza aveva anche preteso le dimissioni del presidente di Intel, Lip-Bu Tan, per presunto "conflitto di interessi". Poi, Intel ha dato un 10% delle azioni della compagnia in cambio di finanziamenti che erano già stato promessi dall'amministrazione Biden e quindi Trump ha descritto Tan come "un amministratore delegato altamente rispettabile".

Segnaliamo infine che Trump ha firmato l'ordine esecutivo: TikTok ufficialmente in vendita negli Stati Uniti, ecco quanto vale.