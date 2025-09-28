Silent Hill f ha regalato i bonus Deluxe e preorder a chi non li doveva ricevere: Konami commenta

Alcuni giocatori di Steam hanno svelato la cosa in rete, spiegando di aver accesso a elementi come costumi, pacchetto di oggetti, artbook digitale e colonna sonora digitale.

Silent Hill f , come un po' tutti i giochi AAA, è arrivato sul mercato con varie edizioni e per chi pagava un po' di più vi erano dei bonus, come dei costumi speciali. Non a tutti interessano e c'è chi preferisce pagare meno e ottenere semplicemente il gioco completo. Su PC, però, alcuni utenti hanno ottenuto comunque gli extra della versione Deluxe di Silent Hill f o della prenotazione pur non avendone diritto.

La situazione dei bonus di Silent Hill f

Si tratta di una situazione non del tutto chiara, perché alcuni utenti segnalano di aver ottenuto i costumi esclusivi della Deluxe, ma di non aver ottenuto la colonna sonora o altri bonus. Altri invece hanno ottenuto ogni extra di Silent Hill f pur avendo pagato solo per la Standard.

Non è dato sapere cosa sia successo nel dettaglio, ma probabilmente c'è stato qualche errore tecnico causato da Steam o da Konami. In ogni caso, non pensiate di poter ottenere ciò che non vi spetta perché Konami - tramite l'account social di Silent Hill - ha già dichiarato che sta analizzando la situazione.

Konami ha scritto: "Stiamo investigando un problema con la versione team di Silent Hill f con la quale i bonus e i contenuti della prenotazione non inclusi nella edizione comprata sono diventati temporaneamente disponibili. Un aggiornamento è in arrivo presto. Grazie per il supporto". Konami quindi eliminerà i bonus che non dovrebbero essere presenti.

Non ci sorprende e riteniamo anche che sia corretto nei confronti di chi invece ha pagato di più per avere quegli elementi. Vi segnaliamo infine il trailer live action di Silent Hill f, che è davvero inquietante.