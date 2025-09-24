Il trailer live action di Silent Hill f è davvero inquietante

Il trailer live action di Silent Hill f arriva quando mancano ormai poche ore al lancio ufficiale, ed è davvero inquietante. Al centro della scena ci sono tre giocatori che scoprono quanto sia coinvolgente il nuovo survival horror prodotto da Konami.

Mentre si cimentano con l'avventura di Hinako ambientata nel Giappone degli anni '60, i tre ragazzi vengono avvolti dalla tipica nebbia di Silent Hill, mentre sui pavimenti e le pareti si diffonde la pianta rossa e infestante che si vede in tante sequenze del gioco.

La sequenza finale vede la ragazza nell'immagine qui sopra che, di fronte allo specchio, si ritrova in preda a una spaventosa allucinazione, proprio come quelle della protagonista di Silent Hill f.

Il titolo sviluppato da Neobards Entertainment sarà effettivamente così terrificante? Come detto, lo scopriremo a partire da domani, quando Silent Hill f sarà ufficialmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.