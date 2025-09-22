Le recensioni internazionali di Silent Hill f parlano di un ottimo survival horror

Pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Silent Hill f, permettendoci di dare uno sguardo al giudizio della stampa internazionale per il nuovo capitolo della storica saga Konami, in arrivo su PC e console tra pochissimi giorni.
Il verdetto è stato generalmente molto favorevole. Al netto di poche voci fuori dal coro, molte testate lo descrivano come un survival horror buono o ottimo, magari non perfetto, ma sicuramente da provare per gli appassionati del genere, per quanto sotto alcuni aspetti prenda le distanze dai precedenti capitoli. Nel momento in cui scriviamo, il gioco vanta una media voti di 86 su Metacritic e di 84 su OpenCritic.
I voti della stampa internazionale per Silent Hill f
Prima di passare in rassegna le recensioni della stampa internazionale, se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Silent Hill f.
- Multiplayer.it - 80
- TheSixthAxis - 100
- Inverse - 100
- Dexerto - 100
- Retcon - 100
- Stevivor - 95
- CGMagazine - 95
- Gamepressure - 95
- Just Play It - 95
- TierraGamer - 95
- Endless Mode - 90
- COGconnected - 90
- PCGamesN - 90
- GameSpot - 90
- Digital Trends - 90
- Noisy Pixel - 90
- XboxEra - 90
- Shacknews - 90
- Inven - 87
- One More Game - 85
- Meristation - 85
- Vandal - 85
- Eurogamer - 80
- VGC - 80
- GameRadar+ - 80
- Screen Rant - 80
- Games.ch - 73
- IGN - 70
- Gamekult - 70
- Gamesreactor UK - 70
- Push Square - 70
Silent Hill f sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC, mentre gli acquirenti della Deluxe Edition possono iniziare a giocare in accesso anticipato già da domani, 23 settembre.