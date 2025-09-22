Il precaricamento di Silent Hill f è già disponibile se avete pagato la Deluxe Edition

Silent Hill f sarà disponibile il 25 settembre se volete giocare alla versione standard, se però avete fatto la prenotazione della versione Deluxe, allora vi avrete accesso il 23 settembre, ovvero domani. Già da ieri, però, potete fare il download del videogioco così da essere subito pronti a giocare al momento dello sblocco.
Si tratta di un comodo vantaggio per i giocatori, che hanno confermato ad esempio tramite Reddit che sono ora in grado di fare il download.
I dettagli su Silent Hill f, tra precaricamento della versione standard e orari di sblocco
Silent Hill f peserà circa 36 GB, ma ovviamente le cifre possono cambiare con i primi aggiornamenti di lancio. Chi possiede la versione standard con prenotazione digitale potrà iniziare a fare il precaricamento da domani, il 23.
It's downloading!!
byu/iwi34 insilenthill
Chi ha deciso di optare per la versione fisica, invece, dovrà aspettare di avere in mano il disco per l'installazione e il download degli update, ma considerando le cifre in campo anche questa opzione non dovrebbe richiedere troppo tempo. Ricordiamo che il videogioco è in arrivo per PC, PS5 e Xbox Series X | S.
Per quanto riguarda invece gli orari di sblocco, sappiate che i giocatori console avranno accesso al videogioco in anticipo rispetto a quelli PC. Silent Hill f sarà infatti eseguibile alla mezzanotte del 25 settembre (versione standard) su PS5 e Xbox Series X | S, mentre su PC si dovrà attendere fino alle 06:00 del mattino dello stesso giorno.
