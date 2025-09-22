Il precaricamento di Silent Hill f è già disponibile se avete pagato la Deluxe Edition

Si tratta di un comodo vantaggio per i giocatori , che hanno confermato ad esempio tramite Reddit che sono ora in grado di fare il download.

Silent Hill f sarà disponibile il 25 settembre se volete giocare alla versione standard, se però avete fatto la prenotazione della versione Deluxe , allora vi avrete accesso il 23 settembre, ovvero domani. Già da ieri, però, potete fare il download del videogioco così da essere subito pronti a giocare al momento dello sblocco.

I dettagli su Silent Hill f, tra precaricamento della versione standard e orari di sblocco

Silent Hill f peserà circa 36 GB, ma ovviamente le cifre possono cambiare con i primi aggiornamenti di lancio. Chi possiede la versione standard con prenotazione digitale potrà iniziare a fare il precaricamento da domani, il 23.

Chi ha deciso di optare per la versione fisica, invece, dovrà aspettare di avere in mano il disco per l'installazione e il download degli update, ma considerando le cifre in campo anche questa opzione non dovrebbe richiedere troppo tempo. Ricordiamo che il videogioco è in arrivo per PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Per quanto riguarda invece gli orari di sblocco, sappiate che i giocatori console avranno accesso al videogioco in anticipo rispetto a quelli PC. Silent Hill f sarà infatti eseguibile alla mezzanotte del 25 settembre (versione standard) su PS5 e Xbox Series X | S, mentre su PC si dovrà attendere fino alle 06:00 del mattino dello stesso giorno.

