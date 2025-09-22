Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon

Nintendo Switch 2 non avrà avuto fino ad oggi un enorme numero di esclusive totali, ma Nintendo si sta preparando per portare sulla nuova console tante nuove opere, come ad esempio Hyrule Warriors: L'era dell'esilio che sarà pubblicato il 6 novembre 2025. Ora, potete fare la prenotazione a prezzo minimo garantito del gioco su Amazon Italia, a 79,99€. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La prenotazione, come detto, è a prezzo minimo garantito, ovvero nel caso nel quale venga fatto uno sconto dopo il vostro ordine, tale nuovo prezzo verrà applicato in modo automatico alla vostra prenotazione senza che voi dobbiate seguire l'andamento del prezzo. Inoltre, se poi il prezzo dovesse risalire, voi manterreste comunque la cifra più bassa apparsa sulla pagina prodotto di Amazon.