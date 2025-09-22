Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon

Nintendo Switch 2 non avrà avuto fino ad oggi un enorme numero di esclusive totali, ma Nintendo si sta preparando per portare sulla nuova console tante nuove opere, come ad esempio Hyrule Warriors: L'era dell'esilio che sarà pubblicato il 6 novembre 2025. Ora, potete fare la prenotazione a prezzo minimo garantito del gioco su Amazon Italia, a 79,99€. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La prenotazione, come detto, è a prezzo minimo garantito, ovvero nel caso nel quale venga fatto uno sconto dopo il vostro ordine, tale nuovo prezzo verrà applicato in modo automatico alla vostra prenotazione senza che voi dobbiate seguire l'andamento del prezzo. Inoltre, se poi il prezzo dovesse risalire, voi manterreste comunque la cifra più bassa apparsa sulla pagina prodotto di Amazon.
Di cosa parla Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è un prequel di Tears of the Kingdom e ci racconta più nel dettaglio cosa ha fatto Zelda nel passato. Ci permette di vestire i panni della Principessa, ma anche di controllare tanti altri personaggi della storia con le loro capacità uniche.
Si tratta di un gioco d'azione musou, ovvero un titolo nel quale dobbiamo affrontare enormi gruppi di nemici che possiamo fare a pezzi con i nostri attacchi ad ampio raggio. Le abilità uniche dei personaggi permettono di approcciare in modo sempre diverso ogni situazione. Inoltre, ora che la serie è arrivata su Nintendo Switch 2, gli autori promettono un frame rate migliorato rispetto ai capitoli passati, oltre che una superiore qualità dell'immagine.