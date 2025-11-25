Hyrule Warriors: L'era dell'Esilio svela il primo aggiornamento gratuito, con nuove armi e nemici

Nintendo e Koei Tecmo hanno annunciato il primo aggiornamento gratuito per Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio. Il lancio è ormai imminente: sarà disponibile per tutti i possessori del gioco a partire dal 27 novembre.

I dettagli al momento restano piuttosto limitati. Il comunicato ufficiale recita: "Affronta nemici temibili per ottenere ricompense aggiuntive nel gioco, tra cui due nuove armi, una nuova Sincronizzazione d'Attacco per Zelda e Calamo, e altro ancora". Ulteriori informazioni verranno svelate nei prossimi giorni; nel frattempo, sono state diffuse alcune nuove immagini a corredo dell'annuncio.