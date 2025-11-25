Hyrule Warriors: L'era dell'Esilio svela il primo aggiornamento gratuito, con nuove armi e nemici

Nintendo e Koei Tecmo hanno annunciato il primo aggiornamento gratuito per Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio. Il lancio è ormai imminente: sarà disponibile per tutti i possessori del gioco a partire dal 27 novembre.
I dettagli al momento restano piuttosto limitati. Il comunicato ufficiale recita: "Affronta nemici temibili per ottenere ricompense aggiuntive nel gioco, tra cui due nuove armi, una nuova Sincronizzazione d'Attacco per Zelda e Calamo, e altro ancora". Ulteriori informazioni verranno svelate nei prossimi giorni; nel frattempo, sono state diffuse alcune nuove immagini a corredo dell'annuncio.
È in programma almeno un altro aggiornamento gratuito
L'arrivo di contenuti post-lancio gratuiti era già stato confermato nelle settimane precedenti dall'account giapponese ufficiale Zelda Musou, che aveva menzionato lo sviluppo di due update pensati per prolungare il divertimento con il nuovo Hyrule Warriors.
Questo significa che è previsto almeno un altro aggiornamento simile a quello appena annunciato. Inoltre, non è da escludere che il titolo possa ricevere anche espansioni a pagamento, sulla scia di quanto avvenuto con l'Expansion Pass del precedente Hyrule Warriors. In ogni caso, sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per saperne di più.
Vi ricordiamo che Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è disponibile su Nintendo Switch 2 dallo scorso 6 novembre. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione del musou realizzato da Koei Tecmo.