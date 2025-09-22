Un folle giocatore sta completando il primo Hollow Knight e Silksong in contemporanea con un solo controller

Il content creator sta infatti giocando a Hollow Knight e a Hollow Knight Silksong in contemporanea con lo stesso controller. In altre parole, ogni su input si attiva in entrambi i giochi, quindi muove due personaggi diversi, in luoghi diversi allo stesso modo in ogni momento.

I creatori di contenuti a tema videoludico online, per attirare e mantenere un pubblico, devono spesso proporre sfide particolari e difficili. Siamo oramai abituati a cose come "completare Elden Ring usando una chitarra di Rock Band", ma HandowShandowed ha deciso di fare qualcosa che ammettiamo ci ha stupiti.

Il video del primo boss di Hollow Knight Silksong e Hollow Knight in contemporanea

Nel video qui sotto possiamo vedere che il giocatore sfida due boss, uno di Silksong (a sinistra) e uno del primo Hollow Knight (a destra) allo stesso tempo. Ovviamente il problema è che i personaggi si muovono in modo simile, ma non identico, che l'arena è diversa e i due boss si comportano in modo differente.

Ciò che deve fare è capire qual è il momento adeguato per attaccare un nemico o l'altro, facendo attenzione a schivare sempre entrambi gli avversari, in pratica guardando due schermi in un colpo solo e fondando le strategie di combattimento.

"È così che si dovrebbero giocare i videogiochi", ha dichiarato HandowShandowed nella descrizione del video. "Sto provando per vedere quanto sia fattibile e, come prevedibile, ci vorrà sicuramente molto tempo per abituarsi. E, onestamente, anche se ci riuscissi, non sono sicuro di quanto potrei spingermi oltre con questo genere di sfida. Immagino che lo scoprirò quando smetterò di giocare a Silksong".

La domanda infatti è quanto sia possibile andare avanti. Anche se dovesse focalizzarsi solo sulle boss fight evitando il platforming, certi scontri in Silksong sono molto elaborati in termini di movimenti richiesti al giocatore (ad esempio in alcuni casi non abbiamo un terreno su cui appoggiarci e dobbiamo combattere da muro) quindi è credibile che a un certo punto non sarà più possibile completare le boss fight in contemporanea.

